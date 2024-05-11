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聯大挺巴建國決議投反對票 美只認以巴雙邊談判

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
聯合國大會今天壓倒性票數通過決議，認巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國是極少數投反對票國家。路透
聯合國大會今天壓倒性票數通過決議，認巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國是極少數投反對票國家。路透

聯合國大會今天壓倒性票數通過決議，認巴勒斯坦符合在聯合國有正式會員的資格，美國是極少數投反對票國家。白宮稱仍支持巴勒斯坦建國，但應採以巴協商而非聯合國表決。

今天通過的決議是由聯合國阿拉伯集團（U.N. ArabGroup）目前輪值主席國阿拉伯聯合大公國起草，並由 70個國家發起。

法國國際廣播電台（RFI）報導，聯大決議以143票贊成、9票反對、25票棄權，通過決議認定巴勒斯坦符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，應被接納為會員國。美國、匈牙利、阿根廷、巴布亞紐幾內亞、諾魯等投下反對票。

按聯合國憲章規定，要正式成為會員國，需先在安理會獲得推薦，並在聯大獲得2/3多數票同意。但美國已於4月18日在安理會否決巴勒斯坦的入聯申請，因此今天聯大通過的決議只具象徵性質。

儘管如此，以色列駐聯合國大使爾登（GiladErdan）仍震怒，表示聯合國憲章遭濫用，發表談話時還舉起一個攜帶式碎紙機當場粉碎幾張聯合國憲章小冊子的頁面。

由於力挺以色列的美國擁有否決權，幾可確定巴勒斯坦建國的相關提案連安理會這關都走不出。紐約時報指出，雖然聯大今天通過的決議僅屬象徵意義，卻反映全球越來越多國家站隊巴勒斯坦，給美、以難堪。

不過今天通過的決議仍將賦予巴勒斯坦人一些新的權益與特權，例如座位可按聯合國成員國字母排序、能在聯合國各項會議就任何主題發言，而不僅限於巴勒斯坦事務，也能交付提案和修正案，不用再如現在般需透過其他國家。

白宮國家安全會議發言人柯比（John F. Kirby）表示，美國總統拜登仍「全然且堅定承諾」巴勒斯坦建國，但不是透過像今天這種聯大決議的途徑。

柯比告訴記者們：「我們仍相信兩國方案與巴勒斯坦人建國的承諾與力量，也相信最佳實現之道是透過當事方直接談判，而非聯合國這類表決。」

美國反對巴、以雙邊協商之外的任何其他承認巴勒斯坦國家地位的舉措，然而以色列極右翼與現任政府堅決反對以、巴各自建國的「兩國方案」（two-statesolution），問題形同無解。

以色列 安理會 巴勒斯坦 美國 聯合國

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