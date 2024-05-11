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世界末日來了？北部夜空驚現「黃綠色彗星」 多人目睹：又亮又清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
C/2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於2024年9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。圖／天文館提供
C/2023 A3（紫金山-阿特拉斯）彗星，將於2024年9月27日通過近日點，並在10月12日通過近地點，在9月底至10月初這段時間裡以肉眼即可觀賞。圖／天文館提供

「C/2023 A3」彗星，也稱為紫金山－阿特拉斯彗星，於2023年經辨識確認為彗星，預測今年10月最靠近地球，不過近日卻有網友分享，在10日晚間以肉眼目睹這顆彗星，並直呼其速度很快、光線很亮，後方還拖著黃綠色的尾巴，引發網友熱議。

昨（10日）晚有網友在PTT發文，詢問北部民眾稍早是否有看見超亮流星，他分享，傍晚7點多時去夜跑，突然看到天空有一道亮光閃過，原先本以為是無人機，後來發現它的速度很快、光很亮，後面還拖著黃綠色的尾巴，這才意識到自己看到的可能是流星。

貼文發布後，網友紛紛回覆，「有，在中山站看到」、「新竹有看到」、「有，7點前後，超亮的台北市都很清楚」、「這次目擊者很多耶」。不過也有民眾留言是世界末日來了，留言區甚至出現《三體》和《七龍珠》粉絲搞笑回應，「三體人來了」、「賽亞人啦，大驚小怪的」、「賽亞人，還不快跑」。

而根據台北市立天文科學教育館資料顯示，C/2023 A3彗星預計將在10月12日最接近地球，並達到肉眼可見，目前預估它的星等將達0.3等，可能會變得更加明亮，若日後沒有出現更亮的新彗星，這顆彗星將成為繼2007年的麥克諾特彗星後，最明亮的彗星之一。

PTT 彗星

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