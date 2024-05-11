影／基隆大武崙命案追死者男友同鄉 同一地28年前也曾殺人棄屍
基隆市一名30多歲泰籍女移工，今天上午被人發現遭男友的一名同鄉殺害棄屍，警方全力追緝中，懷疑他騎機車逃逸，目前下落不明。據資深刑警表示，該地點是一條小徑，邊坡是一個斜坡的山谷，有凹槽，民國85年時，同一地點也曾發生一起駭人的殺人棄屍案，現場堆積不少民眾丟棄的垃圾。
第四分局調查，警方昨天晚間11時許，接獲花蓮警方轉報，死者的男友報案表示，他的女友生前有打電話向他求助，遭一名男子押到基隆大武崙山區，並有傳在砲台附近的照片給他，警方四處查訪沒有找到人。直到今天上午6點半，接獲民眾報案有人墜谷，拉救上來才發現是死者。
警方表示，陳屍的山谷深約10多公尺，有不少被民眾丟棄的垃圾，女子被拉起後發現死亡多時，警方初步勘驗發現死者至少身中二刀以上，已報請檢方相驗，有找到死者拖鞋、疑似凶刀。
資深刑警說，民國85年也發生一起殺人棄屍命案，嫌犯將被害人屍體載至情人湖山頂的空地，因見有計程車停放於該處，恐遭人發現，乃將該車掉頭往山下行駛，並暫停於路旁，天將亮，憂遭早起運動路人發現，就駕車駛往情人湖山上產業道路旁小徑內，將被害人屍體橫放於該車前座，連車棄置該小徑上，就是今天發現屍體的地點。
刑警指出，這處產業道路因為沿途漆黑，晚上少有人至，只有白天有人登山，兩側樹林茂密，又有下凹深谷，因此車子經過時方便棄屍，直接滾落，如果不是被大樹卡住，很難被發現。
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