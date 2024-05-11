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影／新北退休商人在家改槍自稱興趣 警查扣2把改造、25把空氣槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名退休商人自稱對槍枝著迷、上網自學改造技術當成興趣，警方日前持搜索票前往他位於樹林區住處查緝，發現客廳被弄得像兵工廠，當場查扣27把生存遊戲手槍，其中1把已完成改造具有殺傷力，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據了解，52歲白姓男子自稱從小對槍枝著迷，退休後覺得經濟狀況許可，便經常購買生存遊戲用槍和零件，並上網自學拆解及改裝技術，把家裡客廳一隅弄成工作區，將改裝槍枝當成興趣鑽研。

新北市新莊警分局接獲線報有人改造槍枝，8日上午會同樹林警分局、高雄市小港分局員警，持搜索票前往樹林區復興路某住宅大樓查緝，進屋赫然發現猶如小型兵工廠，卅幾把長短槍排列整齊，另一側則是砂輪機、鑽台、電鑽等工具。

白男聲稱同住的妻子、小孩都知道，收藏、改造槍枝只是他的興趣，沒有任何其他意圖和用途，並未販售或犯案。

但警方發現其中有1把手槍已換裝金屬槍管並貫通，現場還有改造子彈裝填火藥，因此將1把改造手槍成品、1把半成品、25把空氣手槍、6枚改造子彈、一批工具，全部查扣帶回。

後來驗出1把改造手槍具殺傷力，警詢後將白男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後諭令3萬元交保候傳。

白姓男子（中）在家裡改造槍枝，其中1把手槍已換裝金屬槍管並貫通，警方驗出具有殺傷力，警詢後將白男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
白姓男子（中）在家裡改造槍枝，其中1把手槍已換裝金屬槍管並貫通，警方驗出具有殺傷力，警詢後將白男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市樹林區白姓男子家中猶如兵工廠，共有30幾把長短空氣槍排列整齊，另一側則是砂輪機、鑽台、電鑽等改造工具。記者林昭彰翻攝
新北市樹林區白姓男子家中猶如兵工廠，共有30幾把長短空氣槍排列整齊，另一側則是砂輪機、鑽台、電鑽等改造工具。記者林昭彰翻攝
警方將白姓男子家中1把改造手槍成品、1把半成品、25把空氣手槍、6枚改造子彈、一批工具，全部查扣帶回偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方將白姓男子家中1把改造手槍成品、1把半成品、25把空氣手槍、6枚改造子彈、一批工具，全部查扣帶回偵辦。記者林昭彰／翻攝

槍枝 槍砲彈藥

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