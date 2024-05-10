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父兄都沒見他…哈利訪英遭集體冷落 英王室專家曝查理不願和解真正理由

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
這次哈利匆匆返回家鄉英國，遭到王室集體冷落，父親查理三世與哥哥威廉王子都沒見他；每日郵報王室評論員伊登透露了查理不願和解的真正理由。路透
這次哈利匆匆返回家鄉英國，遭到王室集體冷落，父親查理三世與哥哥威廉王子都沒見他；每日郵報王室評論員伊登透露了查理不願和解的真正理由。路透

英國哈利王子9日結束訪英行程，被目擊乘車前往倫敦希斯洛機場，與從洛杉磯飛來的妻子梅根會合。兩人接著搭機抵達西非國家奈及利亞，展開為期三天的訪問。這次哈利匆匆返回家鄉英國，遭到王室集體冷落，父親查理三世與哥哥威廉王子都沒見他；每日郵報王室評論員伊登（Richard Eden）透露了查理不願和解的真正理由。

伊登引述查理友人表示：「他（查理）不需要這些人生鬧劇。過去幾年，哈利與梅根只為他與王室增添煩惱。」

另一位友人指出，查理一直希望運用自身地位發揮影響力，「這在某種程度上聽起來有點怪，但被診斷罹癌反而讓陛下更有活力」，「他花了數十年等待成為國王，自然明白他在位的時間可能很有限，因此，他下定決心要盡可能發揮影響力，愈多愈好、愈快愈好。坦白說，哈利與梅根的事讓他必須分神，他大可不要這種痛苦」。

查理上周恢復公開行程，造訪一家癌症醫學中心，儘管自己的治療仍在進行。王妃卡蜜拉之後在白金漢宮接待來賓時，透露了丈夫這種迫切的心情：「我認為他很高興能外出，而我一直試圖阻止他。」

據伊登瞭解，哈利與梅根至今未曾就揭露王室隱私與高調批評王室的行為致歉，而兩人私底下依然堅持他們才應該獲得道歉。伊登表示：「從我聽到的所有消息，除非哈利與梅根為他們造成的痛苦致歉，否則薩塞克斯夫婦與王室之間不會有和解。」

伊登指出，查理最不諒解哈利在他的回憶錄《備胎》（Spare）中爆料，將繼母卡蜜拉描述成一位為了重建自身形象，踩著哈利與他人屍體向上爬的「壞人」。伊登認為，在哈利為這種傷害道歉前，無論是私下或公開，與父親的會面可能都難以實現。

哈利王子 威廉王子 查理三世 梅根 王室 罹癌

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