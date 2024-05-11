84歲高雄阿伯對美容師摸乳襲胸 當庭反咬對方設局構陷

高雄楊姓男子至SPA館按摩時，對美容師摸腿又襲胸（示意圖）。圖／本報資料照片

高雄86歲楊姓男子於2022年12月中赴阿蓮區某SPA會館全身按摩，女美容師指控楊男對他上下其手，不僅在按摩過程至少3次撫摸大小腿內側，還襲胸害她驚聲尖叫，事後該館店長對楊說「我們沒在做那個！」並請他離去，晚間美容師難忍受辱報案提告；近日，橋頭地方法院依性騷擾罪判楊5月徒刑。可上訴。

判決指出，楊男否認犯行，辯稱當天按摩翻身時，疑有不慎碰觸美容師的腳，但並未故意襲胸摸乳，楊喊冤說，整起事件是被對方設局構陷，硬要他和解。

「老人家只是去按摩一下，結果出來就被告！」楊的輔佐人則指稱，該SPA會館沒有相關監視器、物證可佐證，在二樓美容室的按摩過程，都是監視器看不到的模糊地帶，輔佐人直嗆，美容師和店家常利用這種行為汙衊人，浪費國家資源，法院應判處對方偽證和誣告罪刑。

不過，美容師、該館店長、按摩實習生，都對八旬楊男的性騷擾行為指證歷歷；美容師指稱，楊進店內時聲稱腳痛要做全身按摩，因她台語不大聽得懂，當時按摩實習生兼作台語翻譯，在一旁協助她，因此，被偷摸腿部的前段按摩過程，也全被實習生看在眼裡。

由於，實習生臨時被叫離當其他客人洗頭，因此，美容師被楊襲胸摸乳的過程，實習生並未親眼看見，只聽見美容師突如其來的尖叫聲，之後美容師直奔下樓，並告知店長老人家對她性騷。

對於，顧客摸腿內側又襲胸，美容師多次在法院審理時哭訴，第一次被楊摸腿時，本以為是不小心碰觸，但每當她換位置按摩時，楊的手都不老實的垂下偷摸，還摸到大腿內側處，當時她有對楊說「大哥你不能這樣，我會怕！」但之後楊翻向正面時，雙手舞動襲胸，讓她心驚膽顫直喊「不可以這樣」，但楊卻態度不好地用台語回她「為什麼？不能摸喔！」

該館店長證稱，美容師於SPA館內工作一年來，從沒碰上這類客人，在受驚嚇後不久就離職了；據悉，案發時，店長先是請女店員上樓請楊更衣離開，因楊並未更衣下樓，店長才親自上樓用台語對楊說「這樣真的不行，我們沒在做那個！」並拖著女美容師離開。

而案發1年多以來，相關人等的證述大致相同，且美容師事後憂鬱並向親友哭訴的反應，就如性騷擾或性侵被害人的反應，且該館店長並非SPA館的負責人，並無提供監視器的權利，合議庭認定，楊與輔佐人的說法為恣意猜測，所言不實。

合議庭審酌，楊與美容師素不相識，犯行時84歲，因有相當社會歷練，身為長輩卻欠缺尊重他人身體自主權的法治觀念，犯後矢口否認犯行，且不願與美容師和解賠償，合議庭考量楊年事已高且具身心障礙證明，依此判刑5月，可易科罰金以一天1000元折算。可上訴。