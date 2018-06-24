阿根廷失利歸咎梅西 西班牙主帥：並不客觀

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-24 17:53 用LINE傳送

梅西。 美聯社 曾在1978、1986年二度摘下世界盃足球賽冠軍的阿根廷，原先也被外界認為要在分組賽出線並非難事，不過首戰意外遭冰島1：1逼和後，第二戰對上克羅埃西亞又以0：3慘敗，也讓阿根廷的晉級機會岌岌可危，賽後更傳出許多不利於球隊的流言，也有人將落敗責任歸咎於梅西（Lionel Messi），不過西班牙主帥耶羅（Fernando Hierro）認為這並不客觀，這不僅是梅西一人的責任。

耶羅說：「我一直認為，在比賽中發生的一切，不論是好事還是壞事，都是整個團隊的事情，如果你不是這樣認為，那你乾脆去打網球算了。所有發生在阿根廷身上的事情，都是這群球員在為一個共同目標、努力時所產生的。」

阿根廷分組賽第二戰慘敗給克羅埃西亞後，梅西本屆世足賽進球數仍未開張，他在世足賽已累積連續647分鐘未能進球，賽後梅西面色凝重、頭低低的經過訪問區，面對媒體提問不發一語，外媒也在賽後報導，阿根廷休息室氣氛低迷，也有傳出球員希望教頭「下課」的傳言，更有許多人將矛頭指向梅西。

耶羅認為，將阿根廷的失利歸咎於梅西一人，是不客觀的，因為阿根廷表現不佳每個人都應當承擔責任，他說：「很顯然的，梅西在贏得許多個人獎項後，人們開始會關注他，將他放在鎂光燈下，但大家也應該能夠看到，阿根廷擁有許多天才球員，他們在各自的俱樂部都扮演舉足輕重的角色，因此你會意識到阿根廷的問題，其實是集體層面的問題。」