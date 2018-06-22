阿根廷世足瀕淘汰 教頭森保利不怪梅西：我的責任

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-22 10:42 用LINE傳送

阿根廷輸球後，晉級16強恐不樂觀，教頭森保利（Jorge Sampaoli ）不怪梅西，把責任一肩扛下。 美聯社

小組賽第3戰遭克羅埃西亞 0：3痛宰，阿根廷 在D組位居第3，僅優於奈及利亞，晉級16強之路更顯艱困，教頭森保利（Jorge Sampaoli ）把責任一肩扛下，坦言球隊戰術未能奏效，強調對奈及利亞唯有贏球一途。

阿根廷的悲慘命運從下半場門將卡巴列羅（Willy Caballero）要命失誤開啟，隨後又讓克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）、拉基提奇（Ivan Rakitic）連番補刀；反觀阿根廷枯有球王梅西 （Lionel Messi ）坐鎮，直到開賽64分鐘才有射門機會。

「此役吞敗，我責無旁貸。」肩負4400萬同胞期待，阿根廷主帥森保利自責的說，「我帶著信心踏入球場，但現在內心充滿痛苦。我並未早一點判讀戰局。我們沒辦法找到幫助球隊破門的最佳組合。」

森保利表示，賽前擬定對克羅埃西亞採取進攻壓迫，但失掉第一球後，球員情緒未能沉穩以對，導致無法翻轉戰局，「這是令人羞愧、痛苦的一敗，無法為阿根廷同胞抱回勝利。這是我很久未嘗的失敗滋味，且還是披著國家隊戰袍。」

克羅埃西亞小組賽頭兩場全勝是1998年首見，當年「格子軍團」闖進4強，今年提前晉級16強，盼能複製劇本。

主帥達利奇（Zlatko Dalic）表示，從開賽第一天就對子弟兵充滿信心，但能獲勝仍舊意外，「能連兩場獲勝讓我不敢置信，很高興能擊敗擁有頂尖球星的勁敵阿根廷，證明我們的實力。」

達利奇為了讓球員放鬆，賽前好幾天都不看戰術，希望球員享受比賽，「我們擁有最佳的球探和分析師，並善用自己的系統。上半場我們創造出機會，只是沒有進球。下半場我告訴球員，只要加強壓迫，就能夠製造更多機會。」