12碼球破網！ 瑞典1分驅韓

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-06-18 23:58 用LINE傳送

球典老將格蘭奎費斯特(左一)十二碼球致勝。 （路透）

瑞典隊相隔十二年再進世界盃足球賽，分組賽首戰對決南韓隊，去年獲頒瑞典年度最佳球員的卅三歲老將格蘭奎費斯特，在開賽第六十五分鐘踢進十二碼球，成為致勝一擊，瑞典終場一比○獲勝，歷年國際賽對南韓繼續保持不敗紀錄。

瑞典在二○○六年世足賽闖進十六強，今年雖重返卅二強，但有媒體認為這是瑞典史上最弱國家隊，昨天雖扳倒南韓，在Ｆ組暫和墨西哥同以一勝（積分三分）並列領先，想進十六強仍有難度，畢竟同組還有衛冕冠軍的德國，上演爆冷場面的可能性恐怕不高。

瑞典、南韓過去在國際賽四次交手，瑞典以二勝二和領先，昨天首次在世足賽對決，雙方攻勢不多，南韓更是一路處於被動狀態，射門和射正次數、持球率、角球、後衛擋球紀錄全部落後瑞典，讓南韓球迷難掩失望之情。

兩隊上半場無人進球，比賽進行到第六十五分鐘時，南韓後衛金友民在禁區內絆倒瑞典中場克勞森，裁判第一時間未判犯規，官方透過「影像助理裁判」改判十二碼球，身為隊長的格蘭奎費斯特操刀罰球，突破南韓門將趙賢祐，從右側破網攻進個人在世足賽第一球。

南韓門將趙賢祐(右)表現不俗，但撲不到關鍵球。 （歐新社）

趙賢祐表現不俗，撲救了不少球，但無法撲到格蘭奎費斯特的十二碼球。

南韓全隊上下都知這場比賽非贏不可，賽前看了十場瑞典的比賽畫面，總教練申台龍強調「已在腦海中輸入對方進攻方式」；但從比賽過程看來，南韓全場對瑞典沒有太大威脅，總共只有五次射門，未有任何射正，終止連四屆世足賽首戰未敗紀錄。