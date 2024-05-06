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中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

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獨／中油加盟站員工這原因盜刷載具 兌700張中3張

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

中油高雄小港路加盟加油站爆發員工盜刷顧客載具離譜情事，劉姓女子3月間去加油使用發票載具，後雲端發票都沒入帳，僅收到會員點數，數度去電追問，才知遭男員工盜刷後報案；警方昨晚約談涉案的張姓男員工，據了解，張男稱「要準備國考壓力大才盜刷」，警方查出有他盜刷約750張顧客發票，兌700張僅中3張，獲利2700元。

一名劉姓女子在網路論壇「Dcard」PO文，指3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男加油員幫忙服務，使用發票載具，但直到26日雲端發票都沒入帳，只收到會員點數。

劉打電話到加油站詢問，隔天早上接到電話，說要請工程師查是否上傳雲端時出什麼問題，所以當下要了她的會員卡號；當天下午接到該加盟站自稱是會計的女性人員來電，一開始先說他們查到是該名加油員沒有刷到她的載具，劉追問沒刷到會有紙本發票出來，那發票在哪？又為何當下沒有馬上告知。

劉追問下，會計才稱，該名男員工刷到別人的。劉女詢問「是刷他自己的載具嗎？」會計才支吾回答「欸…對…沒錯」。

接下來會計一連串回覆讓劉傻眼，會計稱該名加油員想考國營事業，希望她不要追究、提告，對話中，還不斷為該名加油員求情，並稱加油員已自請離職，還說已用了很嚴厲的方式讓他真心悔改，帶他去「土地公廟拜拜發誓」。

劉女無法接受加油站的說詞，將整個雲端發票被盜刷過程貼文，引發網友熱議。

被指控的中油加盟站昨回應，該名員工已經離職，目前站方正進行後續處理，詳細狀況得等明天上班日才能回覆。

轄區小港警分局警方指出，經主動連繫被害人劉姓女子至轄區報案後，經查該該名加油站張姓離職員工（28歲），自去年12月至今年4月15日遭公司解職前，利用顧客加完油付帳後，趁機將顧客發票存入自己載具。

警方昨晚約談張男到案說明，據了解，張聲稱因準備國考壓力太大，一時失慮才盜刷顧客載具；警方調查，張從去年12月至4月15日共盜刷750張發票，共兌了700張發票，僅中3張發票，金額分別為500元、1000元和1200元；警詢後，依業務侵占罪將張函送高雄地檢署偵辦。

據了解，加油站業者發現張盜刷發票後，打算將剩餘50張3、4月尚未核兌的發票捐給社福機構，東窗事發後，業者也打算對張提告妨害店譽；但該間加油站屬於中油加盟業者，爆發員工盜刷情事，業者一度想息事寧人，又擬將顧客發票任意捐給社福機構，中油應出面釋疑、查清才是。

中油小港路加盟站爆發男員工盜刷顧客載具共計750張發票的離譜情事。圖／取自Google map
中油小港路加盟站爆發男員工盜刷顧客載具共計750張發票的離譜情事。圖／取自Google map
中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事，被顧客抓包後，回覆顧客補開發票回函。圖／取自網路論壇「Dcard」
中油小港路加盟站爆員工盜刷顧客載具長達5個月的離譜情事，被顧客抓包後，回覆顧客補開發票回函。圖／取自網路論壇「Dcard」

加油站 盜刷 雲端發票

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