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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「有大進展」：賺進豐厚收益

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要透過耐心，就能增添自身財庫，有人則是獲得許多可靠消息，短時間內賺取大量錢財，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬豬

孩子是未來國家的主人翁，也是父母的心肝寶貝，如果你的工作跟幼兒有關，例如販售尿布奶粉、幼兒教材或是幼教班等，在這段時間的生意非常好，會遇到許多父母結伴而來詢問相關訊息，他們問題非常繁瑣，但是透過你的耐心回答，就能順利達成交易，增添自身財庫。

第四名：血型AB型+生肖屬猴

如果你是開店做生意，尤其是飲食相關，例如麵店、便當店或是飲料店，在這段時間裡，你無需做任何的廣告或是優惠行銷，在本周就能有絡繹不絕的生意上門，你要注意的就是備料是否齊全，以及人手上的搭配是否足夠，才能夠迅速出單，讓錢財不斷滾滾而來。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

無遠弗屆的網購平台已是現今消費者重要的選擇之一，如果你是藉由網路銷售商品，可以在這段時間裡透過各種網路社群，頻繁的大力宣傳自家產品，最好能有影片等相關介紹的輔助，能夠快速的吸引消費者，他們將主動前來下單，讓你在本周快速的累積財富。

第二名：血型O型+生肖屬兔

投資市場裡凶險萬分，只要一失足便成千古恨，如果你有從事投資等相關操作，在這段時間裡可以多吸收各界資訊，你將有機會獲得許多可靠消息，再透過自己的判斷力做整合，就能掌握市場動態，所謂機不可失，作風上也可以大膽一點，就能在短時間內賺取大量錢財。

第一名：血型O型+生肖屬羊

夜市裡總是充滿許多新鮮與驚奇，如果你在夜市裡擺攤做生意，無論是生活用品、服飾、特色小吃等，在這段時間裡，你的生意將會有很大的進展，可以透過叫賣或是音效喇叭等，能吸引更多的人前來購買，只要態度親切，常保笑容，絕對能讓你一個晚上，就賺進豐厚收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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