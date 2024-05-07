美元因Fed降息希望繼續偏弱 日圓在上周強彈後回落

美元指數連跌三個交易日後，周一回穩，上周美國勞動市場數據和聯準會（Fed）官員談話提振了降息希望，而在上周的疑似官方進場干預之後，日圓兌美元再度走貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.02%至105.051。上周五公布的美國就業報告顯示，就業崗位增幅為10月以來最小，緩解了Fed不得不在更長時間內維持較高利率的疑慮。歐元兌美元升值0.1%，報1.0771美元。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，目前的指標利率水平應該能夠為經濟降溫，從而推動通膨回到2%的目標水平。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「美元會繼續走弱，只要數據保持有利，只要那些Fed官員不反駁鮑爾，但我感覺他們中的一些人會這麼做。」

日圓兌美元走貶，上周勁升3.5%，創下2022年12月初以來的最大周線漲幅，此前日本央行疑似兩度進場干預，推動日圓兌美元從160.245日圓的34年新低回升。

日圓兌美元周一貶值0.6%，報153.92日圓。

日本和英國周一均逢假日休市，可能導致交易量下降。但由於日本當局選擇在上周的平靜期干預匯市，交易員仍提高警覺。

交易員估計，日本央行上周為支撐日圓花費超過9兆日圓，但分析師稱這只是爭取了一些時間，市場仍然認為要賣出日圓。

Wizman說：「這並不是因為外匯干預本身有效，只是如果日本央行認為美國公債殖利率已經見頂，就會鼓勵他們再次嘗試干預。」

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，在截至4月30日的一周，投機客所持日圓空單減少至168,388口，仍接近2007年以來的最大放空規模。

英鎊兌美元升值0.2%，報1.2564美元，英國央行周四將宣布政策，預計利率將維持在5.25%不變。