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習近平 願與法國共同倡議巴黎奧運期間全球停戰

聯合報／ 大陸中心／即時報導
法國總統馬克宏（右）6日與大陸國家主席習近平在愛麗舍宮共同會見記者。（歐新社）
法國總統馬克宏（右）6日與大陸國家主席習近平在愛麗舍宮共同會見記者。（歐新社）

目前正在巴黎訪問的大陸國家主席習近平，當地時間6日在與法國總統馬克宏共同會見記者時提出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。

根據大陸外交部7日發布的新聞稿，習近平在共同會見記者時發表的講話表示，巴以衝突的悲劇延宕至今，是對人類良知的考驗，國際社會必須有所作為。他呼籲推動加薩立即實現全面、可持續停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持恢復巴勒斯坦民族合法權利，重啟「兩國方案」，實現中東地區持久和平。

關於烏克蘭危機，習近平說，中方已經多次闡明立場。中國既不是危機的製造者，也不是當事方、參與方，但中國沒有隔岸觀火，而是一直在為實現和平發揮積極作用。中國政府歐亞事務特別代表已經開啟第三輪穿梭斡旋。

習近平並指出，中國反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」。歷史反覆證明，任何衝突最終只能通過談判解決。呼籲各方重啟接觸對話，逐步積累互信；支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會；支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

習近平還表示，他很高興應馬克宏邀請，在中法建交60周年之際，再次對法國進行國事訪問，他也歡迎馬克宏再度訪華，鞏固雙邊關係戰略穩定。 

習近平說，在與馬克宏的會談中，雙方決定擴大中法農食、金融等領域合作，推進航空航天、民用核能等領域聯合研發和創新，加強發展戰略對接，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能、第三方市場等新興領域合作。

此外，雙方也同意以中法文化旅遊年為契機，推進兩國教育、體育、影視、青年、地方等合作，並推動未來三年法國來華留學生突破1萬人、歐洲青少年來華交流規模翻ㄧ番（成長一倍）。

習近平表示，中法雙方還將深化在氣候變化、生物多樣性等領域合作，加強在人工智能全球治理、國際金融體系改革等領域對話。中方支持法方辦好2025年聯合國海洋大會，鼓勵兩國國家公園和自然保護區結對。

大陸國家主席習近平當地時間6日在與法國總統馬克洪共同會見記者時提出，願與法國共同倡議巴黎奧運期間全球停火止戰。（路透）
大陸國家主席習近平當地時間6日在與法國總統馬克洪共同會見記者時提出，願與法國共同倡議巴黎奧運期間全球停火止戰。（路透）

巴黎奧運 習近平 馬克宏

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