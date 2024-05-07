習近平：中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措

大陸國家主席習近平6日下午在中法企業家委員會第六次會議閉幕式上致辭時透露，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單。

他表示，這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇。歡迎法國企業家積極參與中國式現代化進程，分享中國發展的機遇。

習近平說，「改革開放是當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。當前，中國正以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，加快發展新質生產力。」

據新華社日前報導，中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新發布的研究報告指出，中共在7月的三中全會可望推出改革方案。雖然具體的改革方案在7月之前不得而知，但瑞銀認為改革議程可能包括公共服務和社會保障體系改革，包括戶籍制度和養老金體系改革。

汪濤稱，三中全會可能還將討論中央和地方政府間財政關係的改革，以及長期、可持續的解決地方財政困難的政策框架。此外，教育體制改革、有利於鼓勵創新和科研的政策框架、進一步開放國內市場、提高國有企業效率和促進民營經濟發展相關的改革措施，也可能會是三中全會討論的內容。

習近平在中法企業家委員會第六次會議閉幕式上的致辭還提到，中方決定，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，這將有利於促進兩國人員往來。