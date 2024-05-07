美股樂觀…費城半導體指數領漲！ 女子：概念股題材ETF可多加關注
上班前碎碎念系列
美股受上週五Fed會議影響，樂觀情緒持續，四大指數續漲：道瓊+0.46%、標普+1.03%、納斯達克指數+1.19%、費城半導體指數+2.21%；台積電ADR+0.90%。
象徵科技類股的費城半導體指數仍然是領漲焦點。至於貨幣及債券市場，也大致上沒有劇烈變化，不過台灣人關心的美元兌日圓，則再次突破1美元兌154日圓關卡，顯示美元仍然強勁。
除了持續抱著債券等待降息，女子覺得投資美國AI概念股題材的ETF也是可以關注的，前陣子漲多拉回，最近又持續上漲，我自己會把這些題材的產品加入清單觀察。
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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