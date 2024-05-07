鴻海（2317）股價越來越靠近郭台銘當年所說的200元！ 專家：他身價將破3千億大關

6日一大早看到鴻海股價又大漲，真心覺得好厲害！

這一、兩個月漲了又漲...現在股價也慢慢接近當年郭董說的200元，大大們從早上開始陸續跟我報喜，從90元、100元就一直抱到現在，大家都太厲害了！

鴻海公佈的前4月營收1.83兆元，雖然跟去年比是衰退3.11%，不過單看4月營收5108億元，是創下歷年同期新高，月增率約14%、年增率約19%左右，除了客戶拉貨電腦終端產品以外，今年的營收成長主軸還是AI 雲端產品，年成長甚至超過3成。

現在Q2還是傳統淡季，新舊產品進入轉換期，鴻海表示Q2整體仍然會呈現成長，下週二（5/14）是鴻海的法說會，到時再來看Q1財報跟Q2四大產品的發展。

話說，鴻海股價從100元漲到167.5元，郭董持股174萬張，用上漲67.5元來算，等於持股市值增加了約1174億元左右，身價即將突破3000億大關！

而且今年股利發放的話，他還能領大約94億元...真是最強大的生錢機器！

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