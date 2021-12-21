整理包／111新型學測衝刺！數學改考A、B科 必考重點一次看
首屆108課綱高三生，將於明（2022）年1月21（五）、22（六）、23（日）應試111新型學測，數學變為數學Ａ、數學Ｂ兩種難度（數學A較難、數學B較簡單；自由選考，也可兩科都考），考試天數也從2天增為3天，節次由6節次增為7節次。另外，此次考試若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則，考生要注意勿違反規定。
學測7科攻略
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|寫作教室／整理寫作資料庫 快速準確抓住考題核心
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|練習學測+數甲歷屆考題 加強數A有數B沒有的內容
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|練習學測+數乙單元 新課綱增加內容要詳讀
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|選擇題型、非選題型、混合題型 總分144分
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