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整理包／111新型學測衝刺！數學改考A、B科 必考重點一次看

整理包／111新型學測衝刺！數學改考A、B科 必考重點一次看

聯合新聞網 / UDN文教
111新型學測進入倒數。本報資料照片
111新型學測進入倒數。本報資料照片

首屆108課綱高三生，將於明（2022）年1月21（五）、22（六）、23（日）應試111新型學測，數學變為數學Ａ、數學Ｂ兩種難度（數學A較難、數學B較簡單；自由選考，也可兩科都考），考試天數也從2天增為3天，節次由6節次增為7節次。另外，此次考試若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則，考生要注意勿違反規定。

111學測倒數Countdown


111學測日程。圖／大考中心
111學測日程。圖／大考中心

111學測測驗範圍。圖／取自大考中心簡章
111學測測驗範圍。圖／取自大考中心簡章


學測7科攻略

國文

待上線

國寫寫作教室／整理寫作資料庫 快速準確抓住考題核心
英文待上線
數A練習學測+數甲歷屆考題 加強數A有數B沒有的內容
數B練習學測+數乙單元 新課綱增加內容要詳讀
社會選擇題型、非選題型、混合題型 總分144分
自然待上線

 


國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題


【大學入學考試中心】

圖／取自大考中心簡章
圖／取自大考中心簡章

整理包 學測 111學測 大考衝刺

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111學測將於明（2022）年1月21（五）、22（六）、23（日）舉行，社會科則是在第三天，考試時間12:50-14:40，共110分鐘。

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