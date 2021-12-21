整理包／111新型學測衝刺！數學改考A、B科 必考重點一次看

今年是第一次新課綱的學測，新課綱有新的增加數學內容，同時數A、數B之間也存在著差異性，而考生考數學分成三種狀態(只考數A、只考數B或兩者都考)，因此讓我們分成三個面向淺談學測數學需要掌握的題型及要注意到的重點內容...

2021-12-20 08:47