111學測自然科重點／化學、物理題型有變 三接、核四公投時事題要注意

▌化學（王宇老師）

即將到來的111學測將是「108新課綱」的第一次重要考試。本次學測在化學科的題型與考試範圍都可能有顯著的轉變與優化。關於考前的準備方向，王宇老師提供以下幾個方面與同學們分享：

一、不管那一個版本，熟讀課本與實驗手冊，是最基本的工作

不但要理解課文觀念與知識點，更要精進素養導向試題、並兼顧基本題，不超綱不偏本（也就是說，如果讀到一些測驗題明顯與課綱偏離，則不能花太多時間）。

過去幾年的命題焦點：

1.化學鍵與晶體分類

2.化學計量與反應熱

3.溶液的濃度與溶解度

4.能源議題（包括電池）與替代能源

注意108課綱新增的內容：

1.三相圖

2.膠體溶液的性質

3.氣體的性質

4.影響反應速率的因素

二、必修化學的實驗要熟悉

必修化學共有四個實驗：「萃取、蒸餾及以TLC 片進行色層分析」、「溶解度的測定」、「酸鹼指示劑」、「界面活性劑的效應」，均為常考題。同學務必熟讀：

1.實驗步驟

2.問題與討論

3.實驗涉及之藥品廢棄時的處置方式，例如：是否可直接排放至水槽，或是要以專用廢液桶回收等等。

三、探究實作與混合題型

注意考試範圍包含「探究與實作」以及「混合題型」，其命題都是以生活中的議題或是一個實際的實驗作發想，不會完全按照課本習題來作命題，例如：從水的相圖探討爆米花的過程與原理。

複習重點：

1.基本的化學觀念皆要熟悉

2.活用所學的知識去判謮題意

3.非選題應仔細閱讀題幹，如文字冗長則先快速看完題目，再回到題幹，比較可快速抓到重點。

四、結合時事與創新

時事題在學測一直佔有一席之地，附上今年時事：

1.核四重啟 2.珍愛藻礁、天然氣第三接收站 3.2021諾貝爾化學獎：不對稱有機催化劑

五、練考古題、多複習弱項題，精簡重點筆記

惟歷屆學測試題與111年學測的考試範圍有差異，所以請注意考古題範圍。無論做學測歷屆考題或最新參考試卷，除了要檢測自己的實力外，也要拿捏作答時間，以免真正應試時因慌亂而失分。

▌物理（許人聰老師）

108課綱的第一屆學測考試即將在明年登場，歷經了9月初的大考中心試辦考試，以及無數次的模擬考後，相信對於即將學測上戰場考試的高三學生，在最後階段如何在自然科或物理科中加把勁、保握重點堅持到最後，相信是所有考生所關心的。

一、 時事主題

由於新課綱以必修物理僅剩高一部分，除了歷屆重點：力的分析、電磁感應、波的特性、功能原理與光電效應外，最後階段可將重點擺放在能結合時事的相關單元主題上，包含

同學可以利用讀書的休息段落時間，略為瀏覽相關新聞訊息，以期有些基本概念印象，幫助學測中長題的快速閱讀。

二、探究與實作

而至於探究與實作部分(占比20%~30%)，掌握如何從實驗目的中，去探討：操縱變因與應變變因的關係，同時掌握控制變因的設計。而至於實作的流程，務必掌握要能寫出「明確」的操作方式，也就是能讓人「看得懂」的進行流程，而非只是自己能理解的方法而已。而最後在數據圖的呈現上，記得掌握座標軸的物理量與單位、單位長務必正確，而圖形的選擇上，長條圖是為了實驗內容中的彼此比較，而折線圖是為了表達出縱軸與橫軸物理量間的對應關係，最後能將實驗數據推得結論，並且與實驗目的相互呼應。

最後提醒考生，今年學測自然科首次納入的非選題(占比20%~30%)，因為有部份給分的機制，因此同學千萬不要輕易放棄，當然有關鍵字的呈現與答案的合理性、邏輯性是必要的，建議試著跳脫準備選擇題的模糊概念，將課本中各主要理論或主題試著完整口述出來，對於需要論述原因時非常有幫助。

而若還行有餘力的同學建議選修物理3與4與學測範圍重疊到的主題(波動、光學與電磁學)，可當成學測內容完整度的提升；過往歷屆試題經驗，學測總存在需要更深入觀念來解題的題目。最後許人聰老師祝福大家考試順利！