111學測數學A、B科重點／抓緊最後幾週 決勝關鍵看命題分佈、必念熟章節

【力宇教育 林岳老師】

2022年元月，眾多考生要面對新課綱第一次學測，在最後這幾週要如何安排時間，抓緊重點全力一搏，特別請林岳數學教學團隊執行長林岳老師來幫同學們建立數學科應試規劃及執行準則。

一、大考趨勢

1.分布均勻

林岳老師特別整理了近六年學測試題在高中數學各章節的命題分布，由表格可以明確的知道大考中心數學科命題分布，幾乎各章節都會出題，可以簡單地想成大章節兩題、小章節一題的分布。

2.鑑別度升

110學測考題、110大考中心試辦模考題，命題難易程度都調整得比108、109二年學測考題更有鑑別度，林岳老師提醒同學們用心準備、不要輕忽來準備。

二、考前攻略

1.複習三招

全國各區一～四冊的模考在12月份會陸續考完，距離學測大約有3週前後的時間可利用，留下最後一週衝刺，所以相當於一週二冊的來執行複習計劃，林岳老師建議同學們《熟讀課綱核心重點＋演練代表性考題＋過去考卷錯題訂正》以這三招搭配使用，保證超有效！

重點熟讀：課綱內容加上各版本課本主題！

考題演練：優先練習課本(或上課講義)範例、歷屆考題！

錯題訂正：不只看懂，要能找到關鍵條件及對應解法！

每一章重點當然都要複習，接下來依數A、數B之章節順序列出必念熟的主題！

2.數A、B之共同焦點

數與式：絶對值運算、算幾不等式

直線與圓：圓與直綫關係

多項式：餘式定理、二次函數、三次函數

數列級數：等差等比數列混搭、級數求和

數據分析：標準差、散布圖、相關係數

排列組合：計數原理、分配問題

機率：古典機率、期望值、條件機率之貝氏定理

三角比：正餘弦定理、三角形性質、測量

三角函數：弧度、正弦圖形及週期

指數對數：圖形性質、對數計算、成長率應用

平面向量：向量分解、內積求法與應用

空間向量：立體圖形性質、空間坐標系

矩陣：乘法運算、反矩陣用法

3.單獨數A之焦點

三角函數：圖形搭配和差公式、曡合公式求極值

平面向量：柯西不等式

空間向量：外積應用

空間中平面與直綫：平面與直綫之混搭應用

矩陣：轉移矩陣、平面變換

4.單獨數B之焦點

指數對數：連續複利搭配等比級數

平面上的比例：單點透視、黃金比例

空間向量：地球經緯度、大圓航線

圓錐截痕：直圓錐與平面相截的各種情形

三、最後衝刺

1.考生應事前做好心理建設，大考每年必有原創型考題(生活化敍述＋數學內容)，不要緊張仔細閲讀理解後解題即可。

2.考前一週將近期的複習內容重點再回顧一次，並再次做好錯題訂正，穩定實力再減少失誤就是考試高分的關鍵。

依照林岳老師的複習規劃來認真執行，同學們可以踏實地完成數學科複習，必可考出理想成績！