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學測國文科重點／新增「混合題型」考文章理解 掌握三大原則拿分

聯合新聞網 / 昊宸、冠博文理補習班國文科老師／葉建昭
111學測國文題型也做出了改變，新增「混合題」。本報資料照片
111學測國文題型也做出了改變，新增「混合題」。本報資料照片

111年考試制度做出改變，以分科測驗取代指考，指考走入歷史，未來分科將不再考國、英、數乙三科，而採計學測成績。換言之，變相又回到早先「一試定終身」的模式，國、英是絕大部分科系的採計標準，一旦不能在學測階段考到「絕對高分」，便無法保證分發時的優勢！

與此同時，學測國文題型也做出了改變，新增「混合題」。國文科主要在評量考生「國語文知識的認知與應用」以及「文本的理解與探究」的能力，題型除了原有的長文、多元文本的取材方向外，新增的「混合題型」則側重在評量考生對於文章的理解、分析與表達。

其實對於新題型的出現不需過份焦慮，「混合題」基本上是學校老師教學工具「學習單」的延伸，只要平時做好基本功，「凡考試必有套路」！掌握幾大原則，就可以迎刃而解！

首先，要有「配分概念」：這個概念只要是簡答題都通用，假如一題2分，那麼就至少應該針對性的寫出兩個「有效答案」，而不是寫了一長串「碰運氣」，也正是為了避免考生瞎寫混分，所以題目才會刻意給出字數限制，要求考生「寫重點」。

其次，「混合題答案皆有跡可循」：「混合題」呈現方式就像是「學習單」，平時在學校有時是老師帶學生寫，或者出做回家功課，但是無論哪一種，學生往往都不甚用心，敷衍了事而已。而現在，學測的「混合題」就是一份在考試時必須自己快速完成的「學習單」，這無疑就增加了挑戰難度！這類出題方式測驗的是考生有無訊息檢索和擷取能力，能否掌握作者運用的寫作技巧，並以此類推。因此，考生與其怕題目難，不如回頭要求自己平時上課或寫功課時多幾分用心與瞭解！

再來，「混合題答案就在文章裡」：答案資訊就在文章裡，只要學生能耐心閱讀、充分理解文章，再透過題組層層累積閱讀經驗，就能寫出來。其基本邏輯是：選擇題可以引導考生掌握文本脈絡，以檢測考生檢索、理解文本訊息的能力；而混合題中的非選擇題，則是能讓考生必須用自己的語言，寫出對於文本理解、分析或推理的結果，因為沒有選項可以猜，所以就更可以檢測考生統整、解釋文本訊息的能力。

面對新的變革，考生在平時需要「有意識」的讓自己從生活中發想，培養「問題意識」！也就是說，對生活周遭的人事物都必須有「想法」與「表達」。這部分其實反而與「上課」沒什麼必然關係，慢慢培養起「精確閱讀、適切表達」的習慣，使之成為一種真正能夠「帶著走」的能力；在未來的人生裡，真真切切發揮幫助的能力！因此新題型的產生，或許能成為國文理解能力的敲門磚，從閱讀中多分析推敲作者在文本中如何應用詞彙、寫作手法、組織文章結構，從而累積實力。

最後，還是提醒考生，文言文註釋、國學常識等「該背的還是要背」，雖然文言文選文減半為古文15篇，但根據大考中心公布學測考試說明：文言文「除中華文化基本教材外，課數比率須符合3年平均35%至45%」，仍有一定的出題比例不應偏廢。雖然強調理解，但這類「有背有分」的部分更不能丟分，否則不能「保底」，就更無從「優秀」了！

學測 文言文 指考 國文 111學測

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