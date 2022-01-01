111學測英文科衝刺／比較分析新、舊制題型 掌握各大題輕鬆得高分

108課綱第一屆111學年度學測即將在明年1月21、22、23日舉辦。記者黃義書／攝影

單字要"量多、精熟"，句型文法要"牢記、應用"，組織架構要"清楚、明確"，文意理解要"通順、邏輯" ＝ (學測＋指考) ～ 即能掌握好各大題，輕鬆得高分。

108課綱第一屆111學年度學測即將在明年1月21、22、23日舉辦，學測英文考科是在第二天1月22日考試。在這裡先比較108課綱學測和舊制學測的題型，再針對新制學測的考試題型做分析，提供考生準備學測的重點方向，做最後的衝刺！

學測題型比較

111學測考試分析

不管是以往的學測或是108新課綱學測，英文考科題目取材是沒有範圍的，從生活中的食、衣、住、行、育、樂到醫學、科技、科學、教育、人文歷史等都是取材的方向，考生在模擬考和學校的考試練習中應該有意識到英文取材廣泛，理當也累積了不少作答經驗。在這離考試不到一個月的時間裡，要提醒考生幾件事情，108課綱111學年度新學測制著重在下列幾點：

(1) 單字要"量多"，(2) 句型文法要"精熟"，(3) 組織架構要"清楚"，(4) 文意理解要"邏輯"

第壹部分、選擇題

一 詞彙：熟練4001～6000單字，～7000高頻單字

要在詞彙題上無失分，首先要精熟是2001～6000範圍單字 (Level 1～Level 5) 並且對於6001到7000 (Level 6) 範圍中常見高頻單字要熟練，考生同時要注意”一字多義”的單字，並搭配句子語意選出最適當答案。

以110學年度學測為例：

答案：(A) absurd，因為句中 … waste your money on…. 和 ... cannot even get a license 為線索，absurd的意思是『荒謬的』。提醒考生，選項 (A)～(D) 都是Level 5 的單字範圍。

答案：(C) commit，因為句中 The non-profit organization… $1 million… 為線索，依文意是『投入(金錢)』之意。提醒commit這個單字一字多義有『犯(罪、錯…)』、『(使)致力於』、『投入(金錢或時間)』的意思。

二 綜合測驗：單字、片語(含介系詞)要熟練，轉折語、連接詞和文法(句子結構)為基本題型

單字 精熟2001～6000範圍單字，並且熟練6001到7000 (Level 6) 中高頻單字。

片語 這是近幾年來常出的考題考生們不可以忽略，且一定要複習好1到6冊課本片語，再加上要背熟模考和歷屆學測中出現的片語。

轉折語

(副詞) 除了熟記轉折語外 (因此therefore / accordingly…、然而 however / on the other hand…、同時 meantime / simultaneously… 等)，更要充分了解各類轉折語如何連貫前後兩句的語意關係，是因果、比較不同、時間… 等關係。

連接詞 記熟帶領各子句的連接詞。

副詞子句：『雖然、儘管』的連接詞～although、though、while、despite the fact that，『隨著』連接詞as，『無論』連接詞no matter、whether… 等。

形容詞子句：關係詞 who、which、where…等。

名詞子句：that、what、whether、whatever… 等

介系詞 尤以副詞片語的各介系詞為重要。

副詞片語：『儘管、雖然』介系詞是despite和in spite of… 等，『因為、由於』介系詞是due to、owing to…等，『隨著』介系詞with。

文法 除了課本句型要非常熟悉外，也多複習分詞構句和分詞的用法，句子結構考題上常出現要選動詞或分詞的題目。

以110學年度學測為例：

16. 考句型～假設語氣：若不是 / 若沒有，Without N, S would V. (與現在事實相反)

句意為 造訪歐洲，若沒有看到街鴿那一切會很不同的 (事實不是如此<現在相反>)，選(D) without 若不是，若沒有。

19. 考副詞：承接上部分… reducing… and shooting them. 和本句… another … effective… the pigeons

birth control. 語意連貫下選 (D) similarly 相同地，相似地

20. 考句構～分詞：[ 20 throughout the city] 是形容詞片語修飾前面的名詞 [40 bird feeders] (餵鳥

器)，所以為分詞片語，40 bird feeders (n) 餵鳥器 是要『被安裝的』，所以要選被動分詞 (B) installed。

三、文意選填：精準判斷文章空格和選項的詞性，配合前後語意作答

考生在看文章時同時要判斷文章中空格的詞性和選項單字的詞性、動詞時態、名詞單複數，以及句子的結構，配合對單字意思的了解和前後文的連貫來作答，讓寫文意選填時更加得心應手。

以110學年度學測題目來看做題方式和要注意的地方：

全部選項的單字只有三種詞性：形容詞、名詞、動詞，名詞選項中除了 (B) soreness『痠痛』 字尾 -ness 是名詞字尾外，要注意 (A) 和 (G) 的名詞。

(A) means 是字尾有加 “s” 的”單數”名詞『方法、手段』，不是複數名詞。(G) fanatic 是字尾 “tic” 的單數”名詞”『狂熱者、入迷者』，不是形容詞。單字的詞性判斷要正確，字譯要清楚，配合前後語意選出適當的答案。

四、篇章結構 (111學測新題型)：邊讀文章邊看選項，觀前顧後語意連貫，配合文章組織架構

篇章結構以往是指考題型，題目：選項是句子，要將適當的句子選項填入文章空格中。這題型被納入108新課綱學測題目中。

在做篇章結構題時，首先，邊看文章邊整理大綱，同時讀選項句子，選出符合各大綱綱要的句子。

然後，留意文章前後句子和選項句子間的關係 (是否有因果關係、時序關係還是有比較不同或是對比關係… 等)。最後，也要注意選項句子裡出現的轉折語、人稱代名詞和指示代名詞(單複數)、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞以及重複出現的字詞，這些都可以作為考生作答選擇的判斷利器。

以109學年度指考篇章結構考題說明：(提醒：111學測篇章結構只有四個選項句子)

按照顏色記號對照，31. (E)，32. (A)，33. (D)，34. (C)，35. (F)

五、閱讀測驗：閱讀選項幫助導讀，快速整理段落大意，抓出關鍵字句

(1) 閱讀題材廣泛，有文化、語言、藝術、科技、生物、天文、環境等多元的主題，考生們應該多練習主題式閱讀，同時針對主題文章做領域詞彙整理並熟練各詞彙以因應閱讀題目取材的多元性。

(2) 閱讀測驗必考文章主旨，建議先閱讀文章主旨考題的四個選項，這四個選項是就像是一個導讀，不僅可以幫助考生在閱讀文章(Skim)時能馬上進入狀況，而且可以幫助考生在閱讀過程中迅速掌握各段落主旨(Topic Sentence)和快速整理出段落大意(Summarize)，可以輕鬆在文章主旨的考題上得分，並且可以提升作答其他題的速度和準確性。

(3) 閱讀題中文章細節相關考題有問事實和問細節，看文章要記得掃描文中關鍵字(Scan)，像是專有名詞、年代時間、副詞子句(因果、時間、條件… 等關係)、轉折語等，再配合整理出的段落大意(Summarize)，可以很快找到題目問細節、事實… 等在文章中的出處並可以迅速且正確地作答。

(4) 閱讀題中也有做推論(文章出處、筆者的態度…)等考題，這時要做合理並有邏輯的推論作答。

第貳部分、混合題：掌握全文組織、理解文意脈絡、擷取重要資訊

108課綱111學測的全新題型是混合題，是以閱讀文章內容來回答題目，作答的題目有包括：選擇、填充、表格整理、回答問題… 等，能掌握文章的組織架構是關鍵。

選擇作答：

如同第壹部分第五大題閱讀題的作答方式一樣。

填充、表格整理作答：

找尋到相對應的資訊填入答案，對於文章段落的組織架構清楚明確，能填寫出相對應的主題或是細節。

回答問題作答：

針對問題找出段落出處和段落中正確的句子做答。

第參部分、非選擇題

翻譯題和作文：

5000單中重要、高頻的單字要拼寫得出來，並熟練句型

翻譯

翻譯多考時事，考生除了要注意至少這六個月的重要時事相關的英文單字(像是新冠肺炎、種族議題、平權問題、環境保護、人口老化… 等相關議題的單字)，也要多複習5000單字，並且要求拼寫出重要單字，還有句型要精熟，不要忘了句子就是由單字和句型構成的，也提醒考生，在翻譯這部分多複習模擬考的翻譯題是有幫助的。

作文

作文題型包含書信寫作、看圖寫作(單圖、連環圖)、圖表寫作、主題式寫作。作文多要求兩段，針對各段要求寫作，切記不要離題，文章要有組織結構（這非常非常重要），絕對不能雜亂無章。在寫作時，要記得運用句型來表達自己的想法，文法部份盡量不要有誤，還有在單字部份，用字要精準，而不是刻意使用艱深單字。

最後提醒考生，在最後一個月的時間裡，一定要練習歷屆學測題，時間允許下也建議練習歷屆指考題，持續加強單字、片語的熟練，也要針對自己錯的題目加以複習以澄清觀念和加深印象，並且磨練做題的方式。

最後祝各位考生～考試順利～