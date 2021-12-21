111學測自然科重點／生物、地球科學 試題剖析大解密

【力宇教育 李鴻老師/李威立老師】

111年學測進入倒數階段，李鴻老師提醒同學在生物科的準備上：

1. 熟讀課本：學測中知識型的題目有一定份量，因此要熟悉各章節內容。

2. 模擬實驗：課本中實驗的背景原理、實驗步驟及實驗結果。

3. 練習考題：歷屆考題中，挑選與目前範圍相同的題目做練習，一方面確定自己的學習成果，熟悉學測的出題方式；另一方面藉由練習圖表題型，了解圖表單位及圖表結果如何作圖呈現。

以下為各章節的重點，請同學考前再強化一下。

細胞學：

1. 細胞學說發展過程

2. 細胞各構造的圖形及功用，進行生理表現時各構造的關聯

3. ATP與生理活動間的關係

4. 光合作用及呼吸作用的能量轉換及發生位置

5. 細胞週期，區分間期與分裂期進行的過程特色

6. 細胞分裂留意順序與特徵，減數分裂留意人類生殖細胞的產生差異

7. 顯微鏡的操作，玻片製作方式以及顯微測量方法

遺傳學：

1. 遺傳學的名詞定義

2. 孟德爾研究過程，如何推論遺傳法則及結果

3. 各種遺傳類型的定義，以及如何判斷族譜類型題目

4. 核苷酸的構造，兩種核酸的特色

5. 分子生物學的中心法則

6. 基因轉殖過程及生活應用

7. DNA萃取的步驟及使用藥品的目的

演化學：

1. 演化觀念的形成與發展

2. 演化理論的特點及比較

3. 演化的機制及演化證據

4. 病毒的構造及感染機制，包括外套膜與醣蛋白對感染寄主細胞的關係。

整體來說，考題以課本觀念為主，但是老師建議抽空閱讀過國中課本，尤其是課本實驗及新加入的部分。時事方面，建議了解新型冠狀病毒，例如篩檢是針對病毒的哪個構造，疫苗進入人體如何做出棘蛋白。最後提醒同學，強化閱讀能力，思考實驗流程，增加邏輯推理能力，考試時才能從複雜的題目中，抽絲剝繭找出解題的關鍵。

1. 近年來的學測試題有「整合運用、議題融入、橫向跨科、探究實作」等四大特色。外界普遍評價「非常的素養導向」，值得注意的是，包括實驗、科學史、科學閱讀等內容，都曾在試卷中出現，為新課綱暖身的意味濃厚。

2. 依循108課綱新思維，強調整合，未來將出現許多圖表判讀與推論題，已經很少使用公式去計算自然現象，因此李威立老師提醒同學不需要多著眼於複雜的公式或理論內容。

3. 記憶型題目相對較少，比較強調基本觀念的理解，因為題目資訊多，基本觀念如果模糊，容易被其他選項誘答，測驗的方向就是讓學習不會淪為表面記憶。

常考概念總整理

1. 命題數最穩定、最不能忽略的三大主題：天文、海洋、大氣

2. 常考主要概念：

3. 圖表題通常會是多變因試題，相當考驗考生複雜思考能力，包含：天氣圖、飽和水氣壓曲線、海水鹽度變化、氣候變遷的因素、颱風降水與地形、板塊邊界的類型和作用、地球內部的層圈構造、恆星光度與亮度、大氣穩定度、溫鹽圖等。

4. 難題集中在空間概念，包含：周日運動、周年運動、日地月的公轉、地層或斷層的剖面、傾斜與走向、鋒面剖面（冷鋒、暖鋒、滯留鋒、囚錮鋒）等。

5. 務必要隨時注意相關議題：反聖嬰現象、超級颱風、再生能源議題（核四是否重啟）、重要天文事件、環境汙染、礦產開發等等都會成為重要的命題素材。