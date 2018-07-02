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比利時vs.日本運彩情報 推薦比利時讓分及大分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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比利時練球。 美聯社
比利時練球。 美聯社

路遙知馬力

老實說，我認真看不懂日本到底是怎麼晉級的…狀況不佳、防守極差，小組賽場場掉分、被進4球是16強當中失分最高的（和墨西哥並列），最後還非常不光彩地比黃牌數擠下塞內加爾。再往前推一點，他們已經連續10場有被對手破網的紀錄，其後防漏洞之大不言可喻，基本上人人都可以從日本隊手上得分，差別只有踢爆與否而已。

以日本這種防守加上身材劣勢，面對球風極為兇悍的比利時恐怕會非常難受。歐洲紅魔有多火？熱身賽到現在五連勝、五連過盤、狂進16球，再往前推兩年甚至找不到輸球紀錄－合計22連不敗。此外主攻部隊Hazard、Lukaku、和KDB還在前一場得到充分休息，淘汰賽體能充足預期會有更好的發揮，將連手撕裂對手防線。

這場和前幾場最大的差別，就是日本的防守無疑是所有晉級球隊當中最差的。一般來說淘汰賽各隊比較謹慎會盡量避免推大分，不過全部看起來就這一場大分機率最高，畢竟日本並不是那種擅長鐵桶的球隊－從陣容組成主力旅外球員都是進攻組這點並不難判斷，硬要踢平時沒練過的打法還可能弄巧成拙。

出來跑遲早要還的，僥倖晉級掩蓋不了戰力上的懸殊差距，比利時此役有機會大勝挺進八強，且應該會是一場高得分的進攻戰。預測正確比分比利時2-0、2-1、3-1。

推薦:

比利時 -1/-1.5 @1.910

2.5大分 @1.870

本文由「RZS運彩封神榜」提供

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