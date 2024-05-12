蘇澳豆腐岬旁丟石頭…年輕人驚見浮屍飄上岸急報警 老翁疑落水溺斃
昨晚將近10點，兩名年輕人在宜蘭蘇澳鎮豆腐岬海邊丟石頭，突然發現1具浮屍飄上岸，嚇得趕快報警，經查這名長者吃飽飯外出散步沒回家，家人報案尋人，幾小時過後發現人時已是冰冷屍體。
死者是90歲張姓老翁，家住豆腐岬風景區附近，平常吃完飯有散步習慣，昨天依舊如常飯後外出散步，家人遲遲未見老翁回家，擔心出意外向警方報案，也請里長幫忙找人。
昨晚大約9點57分，兩個年輕人在豆腐岬海邊丟石頭玩耍，突然看見一具浮屍飄上岸，嚇得趕緊向警消報案，附近里長及代表也都趕到，警消從外觀研判是一名男性長者。
里長得知連絡報案家人前來指認，確定是晚間失蹤的張男，身體沒有外傷，家屬認為老翁不慎落水溺斃，對死因沒有意見，正報請檢察官相驗。
當地人士表示，蘇澳鎮沿海屬於陡降地形，以前豆腐岬風景區或情人灣風景區一進入夏天經常發生溺水意外，幾乎每年都會有，請大家到海邊玩真的要特別小心，千萬不要看到美景就往海邊走去，身陷危險而不自知。
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