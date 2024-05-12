不甩禁行闖旗津踩風大道！高二生無照騎車撞電桿「破頭」 搶救後不治喪命

高雄17歲蘇姓高中生昨天中午無照騎車上路，在旗津踩風大道上因閃避不及自撞電線桿，蘇男未戴安全帽頭部受創，經急救後今凌晨1時許宣告不治，詳細肇事原因由警方釐清。

警方調查，昨天中午蘇男無照騎車，後座載著年滿18歲剛獲駕照的蔡男，蘇卻將機車騎入禁止機車通行的踩風大道上馳騁。

蘇男騎車行駛至接近義竹街出口時，疑為閃避前方騎單車的黃姓男童，不慎擦撞後撞上路旁燈桿，蘇男當場頭破血流倒地不起。

蔡、黃二人傷勢較輕，僅肢體擦挫傷，但蘇因正面撞擊路旁燈桿傷勢較重，有明顯頭部撕裂傷，當場沒了呼吸、心跳，意識陷入昏迷。

蘇男送醫急救後，今凌晨1時許宣告不治，據了解，蘇男及後座的蔡男均就讀於高雄某知名私立學校，蔡男為高三學長，蘇男就讀高二。

警方表示，踩風大道該路段前後皆設有欄杆障礙物，並標誌禁止汽機車進入，蘇不僅無照駕駛，還逕自駛入該路段撞上男童，尚有諸多疑點有待釐清，整起事故肇因，仍須進一步調查。