第29度登頂聖母峰！尼泊爾雪巴人刷新自己保持的世界紀錄

尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第29次成功登頂世界最高峰聖母峰（Mount Everest），刷新他自己保持的聖母峰登頂次數紀錄。

卡米．瑞塔所屬嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪（Mingma Sherpa）告訴法新社：「米．瑞塔今天早上登頂，現在他已經創造了29次登頂聖母峰的新紀錄。」

擔任嚮導超過20年的卡米．瑞塔1994年首度攀上8848公尺的聖母峰，從那時起，他幾乎每年都有登頂聖母峰的紀錄，並數次帶領先遣部隊架繩開路前往世界最高峰。

另一位嚮導帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）追平卡米．瑞塔的紀錄後，卡米．瑞塔去年兩度攀登聖母峰，奪回最多登頂次數的寶座。

現年54歲的卡米．瑞塔曾說過，他一直都只是在工作，沒想過締造紀錄。