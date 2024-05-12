第29度登頂聖母峰！尼泊爾雪巴人刷新自己保持的世界紀錄
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第29次成功登頂世界最高峰聖母峰（Mount Everest），刷新他自己保持的聖母峰登頂次數紀錄。
卡米．瑞塔所屬嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪（Mingma Sherpa）告訴法新社：「米．瑞塔今天早上登頂，現在他已經創造了29次登頂聖母峰的新紀錄。」
擔任嚮導超過20年的卡米．瑞塔1994年首度攀上8848公尺的聖母峰，從那時起，他幾乎每年都有登頂聖母峰的紀錄，並數次帶領先遣部隊架繩開路前往世界最高峰。
另一位嚮導帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）追平卡米．瑞塔的紀錄後，卡米．瑞塔去年兩度攀登聖母峰，奪回最多登頂次數的寶座。
現年54歲的卡米．瑞塔曾說過，他一直都只是在工作，沒想過締造紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言