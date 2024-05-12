變造劉嘉玲照片賣7千元粗糙手環 刑事局：嚴防深偽詐騙
臉書出現網路拍賣廣告盜用香港女藝人劉嘉玲照片，變造為佩掛佛像護身項鍊，有民眾花7千元買手環發現做工粗糙，提告詐欺。刑事局表示，尚未有利用深偽技術（Deepfake）詐欺的報案，但民眾要提高警覺嚴防。
南部一名女子在臉書看到香港女藝人劉嘉玲佩掛佛像護身項鍊的照片，花7千元購買護身手環，收到手環發現做工粗糙，上網搜尋發現劉是佩戴玉珮項鍊，照片經盜用變造，要求退款，並報案提告詐欺。
ＡＩ科技發展迅速，波克夏執行長「股神」巴菲特本月4日在股東大會表示，看到ＡＩ生成的巴菲特影片讓他感到不安，他將ＡＩ比喻為核武，指ＡＩ詐騙可能成為下個龐大的高速成長產業。
刑事局表示，國內尚未有利用深偽技術（Deepfake）詐騙的報案紀錄，但已出現變造圖像或聲音的詐騙案件。
刑事局說，非法手段利用ＡＩ變得更簡易且逼真，ＡＩ時代「眼見不一定為憑」，民眾接到視訊電話要求匯款或詢問個資，可要求對方在臉部揮手或擺頭，以辨識影像是否有異，有疑問撥打165反詐騙專線諮詢。
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