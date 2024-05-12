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電話連環扣、狂私訊「當我女朋友」 健身男追女教練遭跟騷罪起訴
北市某健身房黃姓男學員，刷卡買教練課，選擇黃姓女教練一對一上課，不料卻不分日夜，涉私訊「公主抱、當我女朋友」還打電話騷擾、傳送大量貼圖，女教練難忍騷擾提告，黃男辯稱是開玩笑，遭依跟蹤騷擾法起訴。
起訴指出，黃男加入健身房購買一對一教練課，為了追求女教練，利用女教練安排教練課機會，從去年9月1日至11月17日止，使用line通訊的健身群組，涉特別tag標註黃女，或私訊黃女，不分白天黑夜大量全訊息騷擾，包含「約會、公主抱、當我女朋友、在一起、單獨出來」等文字追求女教練。
除了訊息外，黃男涉密集傳送大量貼圖，傳送後立即收回，或密集打電話方式騷擾女教練，導致女教練心生畏怖，影響日常的生活、社會活動，提告希望阻止這騷擾行徑。
32歲黃男稱，他在群組中標記黃女，密集傳送訊息和打多通電話「只是要約上課及開玩笑」。檢察官認定，黃男加入健身房會員，刷卡買個人教練課等，再依傳送的訊息對話紀錄及證人證詞等，認定黃男涉犯跟蹤騷擾防治法跟蹤騷擾罪嫌，依法起訴。
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