中職／羅戈單季兩度前5局10K史上第二人 過去僅徐若熙辦到過

富邦悍將隊洋投羅戈K出神紀錄，今天面對中信兄弟隊5局狂飆10次三振，單季兩度在前5局就有10K，為中職史上第二人、洋將第一人，唯一也曾達成這項成就的選手為2021年味全龍隊徐若熙，單季3場前5局10K起跳。

羅戈先發5局共用87球，被敲6安打、丟掉2分，2局上王威晨安打開路，靠盜壘及暴投進占三壘，羅戈連飆2K卻沒過楊祥禾這一關，這一球接連越過投手、游擊防線，幫助兄弟先馳得點；羅戈第3局保送首位打者岳政華，推進二壘後，陳俊秀敲安再下一城。

羅戈5局賞出10K，兄弟先發9棒只剩楊祥禾「倖免」，而他在4月12日面對樂天桃猿隊已經寫過一次5局10K。

這是中職史上第41人次先發投手在前5局就10K起跳，單季兩次以上過去只有徐若熙辦到過，羅戈成為史上第二人。

悍將打線3局下有所回應，李宗賢敲安後，猛登牽制發生失誤讓他一口氣站上三壘，王正棠補上安打、帶有1分打點，4局蔣智賢、董子恩、戴培峰3支安打串聯攻下追平分，讓羅戈5局投完以2：2收工。