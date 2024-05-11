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不是鳳梨酥、牛軋糖...南韓人來台旅遊必喝1飲品 妹子驚呼：以為只是都市傳說

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友發現不少南韓人來台灣都喜歡喝1種飲品，令她超驚訝直呼「怎麼可能」。圖／聯合報系資料照
有女網友發現不少南韓人來台灣都喜歡喝1種飲品，令她超驚訝直呼「怎麼可能」。圖／聯合報系資料照

如果有國外旅客來台灣旅遊，可能都會買鳳梨酥茶葉或牛軋糖等零食當作伴手禮，但如今有「一種飲品」低調爆紅，還吸引不少南韓旅客在網路分享心得。近日一名女網友發現許多南韓人來台灣就會購買一款特定飲品，甚至在Youtube也有一堆關於該飲品試喝影片，令她大感意外直呼「怎麼可能」。

一名女網友在Dcard發文表示，最近想送南韓朋友禮物，便在網路上到處搜尋關鍵字，結果發現許多南韓人都在分享喝台灣金門高粱酒的心得，女網友說道，之前就聽說過愛喝金門高粱，但以為是都市傳說，「想說怎麼可能，韓國自己又不是沒酒」。

女網友也表示，南韓Youtuber拍了關於金門高粱的各種主題影片，不僅有母女挑戰喝高粱、阿伯猛喝高粱失控，還有啦啦隊員評論高粱酒味道等主題，看來南韓人真的對金門高粱情有獨鍾，「真的看起來都很喜歡欸，這是什麼原因啊」。

女網友驚訝表示，沒想到南韓人喜歡喝金門高粱。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
女網友驚訝表示，沒想到南韓人喜歡喝金門高粱。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貼文曝光後引發討論，許多網友也覺得驚訝表示，「真的耶，好好玩，以前都不知道」、「南韓這麼愛喝酒，什麼酒都沒差吧」、「南韓是不是很喜歡喝酒？哈哈哈」。

也有網友分析南韓人是真的愛高粱，「南韓人因為天氣冷所以比較愛喝酒，之前就有調查南韓人飲酒量是亞洲最多的，最受歡迎的燒酒也是中性的烈酒，所以對各國的烈酒興趣都會比較高，剛好台灣最有名的烈酒就是金門高粱，喝下去直接熱烘烘，對他們來說就很有趣，而他們更愛有人蔘味的金門高粱」、「高粱就是高級版的燒酒啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 伴手禮 南韓 茶葉 都市傳說 鳳梨酥

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