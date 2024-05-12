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5晶片大廠高層齊聚電腦展 產業專家：固樁兼秀AI應用

中央社／ 新竹12日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社

台北國際電腦展「COMPUTEX」將於6月4日至7日在台北南港展覽館舉行，輝達執行長黃仁勳超微董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格等晶片大廠高層都將來台。產業專家表示，不僅固樁意味濃厚，同時展現AI應用。

據外貿協會指出，COMPUTEX將有來自26個國家的1500多家廠商參展，預計有5萬人與會，是世界科技盛會之一。人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月2日進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於6月3日發表COMPUTEX開幕主題演講「高效運算邁向AI時代」，探討AMD如何攜手策略技術合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（CristianoAmon）、英特爾（Intel）執行長季辛格（PatGelsinger）和聯發科副董事長暨執行長蔡力行也將陸續應邀主題演講，皆聚焦AI應用發展。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，COMPUTEX是國際生成式AI重要展會，黃仁勳、蘇姿丰和季辛格等晶片大廠高層來台，關注重點圍繞在生成式AI領域。

楊瑞臨表示，算力是生成式AI的關鍵重點之一，廣泛與半導體先進製程技術，特殊應用晶片（ASIC）、先進封裝、電子設計自動化（EDA）、矽智財（IP）、記憶體等相關。此外，演算法和資料也是AI的關鍵要素。

楊瑞臨指出，除使用生成式AI的政府機構及企業外，供應鏈的上、中、下游廠商也將參加COMPUTEX，以掌握生成式AI應用發展，以及算力需求等趨勢。

他認為，黃仁勳等晶片廠高層踴躍參與COMPUTEX，主要是為鞏固、強化供應鏈與客戶，同時展示多元大型語言模型最新發展，及各行各業應用，以提高使用者接受度與導入速度。

輝達指出，宏碁、華碩、技嘉、鴻佰、英業達、微星、和碩、雲達、美超微、緯創和緯穎等合作夥伴將集結齊聚，展示採用輝達技術的全新產品。超微也將展示合作夥伴的最新AI和運算解決方案。晶片廠較勁意味濃厚。

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