奈及利亞vs.阿根廷運彩情報 推薦奈及利亞受讓及大分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-26 17:29 用LINE傳送

阿根廷隊。 美聯社

內憂外患

一個球隊不團結，是沒辦法贏球的！現在的阿根廷 就面臨這樣的窘境，大敵當前休息室卻各種內鬨，還放話要隔離主帥，缺乏凝聚力的球隊前途實在堪憂。

就算實力在對手之上－控球率62.9%、平均每場射門18.5次、傳球成功率85.5%都遙遙領先同組隊手，但連兩戰的挫折卻讓阿根廷背負著無比巨大的壓力，上回對克羅埃西亞就一如預期敗下陣來，最後一戰恐怕也很難扭轉這股頹勢。兩隊士氣有著天壤之別，關鍵戰役恐怕還是比較容易讓較旺的那邊掌控戰局。

奈及利亞 不知是打了針還吃了藥，對冰島的比賽上半場一如預期攻擊火力低迷，45分鐘過去0射門完全構不成威脅，想不到下半場Musa居然開始帶頭狂轟猛炸對手球門16次、還攻進兩分，為何有如此巨大的轉變科學也很難解釋…總之他們醒過來就是了。

說也奇怪，這兩支球隊明明在不同大陸，卻三不五時會碰在一起，02、10、14世界盃三次交手阿根廷都以一分差險勝；另外友誼賽非洲雄鷹則有過兩勝的紀錄，包括去年年底，莫名形成另類的跨洲宿敵，總之阿根廷過盤率只有1/6非常低，這場應該也不例外。

此外，由於兩隊都必須要贏得這場比賽，進攻理論上會非常積極，在積極搶攻下原本就漏洞百出的阿根廷後防洞會越開越大，容易形成高比分互炸。預測正確比分奈及利亞2-1、1-1、2-2、1-2。

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奈及利亞 +1 @2.030

2.5/3大分 @1.880