快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

過了！農業部發布台南改良芒果列現金救助8日起受理

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
農業部正式公告台南改良芒果列為天然災害救助地區。圖 ／台南市政府農業局提供
農業部正式公告台南改良芒果列為天然災害救助地區。圖 ／台南市政府農業局提供

台南地區2、3月間傳出改良芒果結果率差，農業部及台南市政府邀請專家學者們會勘，粗估損害逾2成，今晚正式公告列為天然災害救助地區，依天然災害救助辦法，列入現金救助對象，本月8日起至17日受理農民申請。

今年南部芒果產期遇焚風、溫差大，許多農民反應今年芒果開花慢、結實率也很差。立委郭國文、林俊憲、陳亭妃今年3月經農民陳情，分別邀農政單位與南化、玉井等芒果產區主管到芒果產銷班果園勘查，農業部稱，是否列入天然災害救助對象，4月底會有答案。

結果，數天前已有訊息傳出可望列入，今晚確定正式公告，晚間近10點發布新聞稿披露，官員直言「熱騰騰」。

台南市政府農業局說，受災農戶上述時間可向土地所在公所申請現金救助（假日正常受理），通過者每公頃救助10萬元，請受災農民務必在期限內申請。

農業部今晚公告台南改良芒果損失逾2成，列為現金救助對象，每公頃救助10萬元，8日起至17日受理申報。圖 ／台南市政府農業局提供
農業部今晚公告台南改良芒果損失逾2成，列為現金救助對象，每公頃救助10萬元，8日起至17日受理申報。圖 ／台南市政府農業局提供
農業部今晚公告台南改良芒果損失逾2成，列為現金救助對象，每公頃救助10萬元，8日起至17日受理申報。圖 ／台南市政府農業局提供
農業部今晚公告台南改良芒果損失逾2成，列為現金救助對象，每公頃救助10萬元，8日起至17日受理申報。圖 ／台南市政府農業局提供

台南 芒果 農民

延伸閱讀

傳蔡英文總統520卸任前擬特赦陳水扁 賴系立委這樣說

藍白提案邀賴清德國情報告 郭國文稱合憲前提下「相信賴樂意」

郭國文選黨部主委影響市長初選？ 陳亭妃：公正很重要

表態不選台南市長 郭國文：謝龍介不是藍營最強棒

相關新聞

明變天轉涼「愈夜愈冷」！周末短暫好天氣 下周鋒面到各地迎雨

中央氣象署今天表示，明天東北季風增強，水氣增多，午後北部及東北部開始轉涼，東半部有局部短暫陣雨，大台北山區也有零星短暫雨...

典藏人員遭爆翠玉白菜旁簽字「距離不到3公分」 故宮回應了

立委黃健豪今天接獲投訴，故宮北院去年將翠玉白菜等15件國寶出借給台南市美術館展出，卻有照片顯示兩館人員在毫無保護措施的翠...

30多歲男染新冠就醫當天病逝 疾管署：KP.2變異株恐成主流

衛福部疾管署今公布，國內新冠疫情上周新增229例本土確定病例，較前一周新增185例，累積併發症個案中65歲以上長者占79...

新冠KP.2變異株竄起 家用快篩還有效？食藥署解答了

衛福部疾管署今公布，國內新冠疫情上周新增229例本土確定病例，較前一周新增185例，國際關注JN.1其衍生變異株KP.2...

故宮南院放任清潔員入庫房？ 故宮還原始末認1疏失：嚴厲懲處廠商

立法院教委會明日邀請故宮院長蕭宗煌專題報告「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」，立委黃健豪接獲投訴...

過了！農業部發布台南改良芒果列現金救助8日起受理

台南地區2、3月間傳出改良芒果結果率差，農業部及台南市政府邀請專家學者們會勘，粗估損害逾2成，今晚正式公告列為天然災害救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。