過了！農業部發布台南改良芒果列現金救助8日起受理
台南地區2、3月間傳出改良芒果結果率差，農業部及台南市政府邀請專家學者們會勘，粗估損害逾2成，今晚正式公告列為天然災害救助地區，依天然災害救助辦法，列入現金救助對象，本月8日起至17日受理農民申請。
今年南部芒果產期遇焚風、溫差大，許多農民反應今年芒果開花慢、結實率也很差。立委郭國文、林俊憲、陳亭妃今年3月經農民陳情，分別邀農政單位與南化、玉井等芒果產區主管到芒果產銷班果園勘查，農業部稱，是否列入天然災害救助對象，4月底會有答案。
結果，數天前已有訊息傳出可望列入，今晚確定正式公告，晚間近10點發布新聞稿披露，官員直言「熱騰騰」。
台南市政府農業局說，受災農戶上述時間可向土地所在公所申請現金救助（假日正常受理），通過者每公頃救助10萬元，請受災農民務必在期限內申請。
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