住院患者睡不著一把火差點燒了萬善廟 法院判決出爐
何姓男子因病住進衛福部桃園療養院，2022年10月間，因心情低落無法入眠，竟跑到院旁的萬善廟中，以打火機燃燒衛生紙及其棉被，差點將萬善廟全燒了，所幸路人及時發現打119並協助撲滅火勢，桃園地院審結，將何男依觸犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判處徒刑10月，緩刑3年期間付保護管束，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護1年，可上訴。
判決事實指出，何男因罹患思覺失調症，導致辨識行為違法或行為能力顯著減低，於2022年10月25日晚間7點22分，前往址設桃園市桃園區龍壽街1樓的衛生福利部桃園療養院旁的萬善廟，以打火機燃燒衛生紙引燃紙板，以及他之前已置放於廟宇內的棉被，使廟宇內部的3個小酒杯、牆壁、地板、香爐及祭祀桌面受火熱不等程度燒損。幸經不詳路人協助撲滅火勢，始避免火勢繼續延燒，未造成廟宇結構、樑柱等主要結構遭焚燬或喪失效用而未遂。
法官審酌，被告何男因精神疾病而情緒不佳犯下此案，考量此案廟宇受燒的情形並非嚴重，且周圍並非緊鄰住宅，火勢亦旋即為他人撲滅，造成的公共危險程度較低，又此案迄今均無被害人出面提告及求償，參以被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其國中畢業學歷、未婚無子女、曾從事包裝、麵包店、加油站、保全、電動廠等打工工作，於18歲開始出現思覺失調症狀後即未再穩定工作等情狀，量處如主文所示之刑。
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