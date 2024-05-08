住院患者睡不著一把火差點燒了萬善廟 法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

何姓男子因病住進衛福部桃園療養院，2022年10月間，因心情低落無法入眠，竟跑到院旁的萬善廟中，以打火機燃燒衛生紙及其棉被，差點將萬善廟全燒了，所幸路人及時發現打119並協助撲滅火勢，桃園地院審結，將何男依觸犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判處徒刑10月，緩刑3年期間付保護管束，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護1年，可上訴。

判決事實指出，何男因罹患思覺失調症，導致辨識行為違法或行為能力顯著減低，於2022年10月25日晚間7點22分，前往址設桃園市桃園區龍壽街1樓的衛生福利部桃園療養院旁的萬善廟，以打火機燃燒衛生紙引燃紙板，以及他之前已置放於廟宇內的棉被，使廟宇內部的3個小酒杯、牆壁、地板、香爐及祭祀桌面受火熱不等程度燒損。幸經不詳路人協助撲滅火勢，始避免火勢繼續延燒，未造成廟宇結構、樑柱等主要結構遭焚燬或喪失效用而未遂。

法官審酌，被告何男因精神疾病而情緒不佳犯下此案，考量此案廟宇受燒的情形並非嚴重，且周圍並非緊鄰住宅，火勢亦旋即為他人撲滅，造成的公共危險程度較低，又此案迄今均無被害人出面提告及求償，參以被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其國中畢業學歷、未婚無子女、曾從事包裝、麵包店、加油站、保全、電動廠等打工工作，於18歲開始出現思覺失調症狀後即未再穩定工作等情狀，量處如主文所示之刑。

何姓男子因病住進衛福部桃園療養院卻因失眠睡不著竟跑到院旁的萬善廟中點火，所幸路人及時發現撲滅火勢，桃園地院審結，將何男依觸犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判處徒刑10月，緩刑3年期間付保護管束，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護1年，可上訴。記者陳恩惠／攝影
何姓男子因病住進衛福部桃園療養院卻因失眠睡不著竟跑到院旁的萬善廟中點火，所幸路人及時發現撲滅火勢，桃園地院審結，將何男依觸犯放火燒燬現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判處徒刑10月，緩刑3年期間付保護管束，並應於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式施以監護1年，可上訴。記者陳恩惠／攝影

桃園 衛生紙 部桃

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