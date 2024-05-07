快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

NVIDIA黃仁勳六月要來了 機器人風潮再起 這5檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，帶領出機器人概念股一波的漲勢，黃仁勳預計在6月台北國際電腦展前訪台，市場關注是否再帶起另一波風潮，7日機器人股買盤升溫，所羅門衝上漲停101.5元領軍，永彰（4523）、和椿（6215）、穎漢（4562）、新漢（8234）跟進亮燈，廣明（6188）也大漲。

輝達（NVIDIA）美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會，黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明、鴻準（2354）、凌華（6166）、樺漢（6414）、所羅門（2359）等都可望受惠；且在當時曾引爆一波機器人概念股的漲勢。

黃仁勳將在台北國際電腦展 COMPUTEX 2024前訪台，不過，今年不在電腦展進行主題演講，但根據輝達官網，6月2日晚間黃仁勳將在台大綜合體育館演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

輝達是AI領頭羊，黃仁勳去年在電腦展前來台，帶動AI股的上漲狂潮，今年AI仍是產業重要趨勢，市場高度關注黃仁勳再度訪台，相關AI概念股、機器人概念股是否受到進一步的激勵，再出現新一波的行情。

台股7日開高後震盪，盤中漲幅出現收，除了權王台積電（2330）撐盤之外，機器人概念股也吸引買盤進場，似有提早卡位的意味，主要由所羅門領軍，早盤以94.2元開高後急拉上漲停101.5元鎖死，排隊買盤超過1.4萬張。

所羅門飆上漲停，收復百元關卡價位，和樁、永彰、新漢、穎漢也跟進衝上漲停；另外，廣明旗下的達明機器人，以AI重新定義下個世代的協作機器人，7日在美國  Automate 全球首發新品，早盤股價以平盤88.7元開出，午盤後出現急拉，一度衝達96.8元，逼近漲停97.5元，盤中漲幅逾5%。

達明機器人 黃仁勳

延伸閱讀

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

黃仁勳預測人形機器人將成主流 六月抵台演講分享AI新知

廣達旗下廣明 卡位機器人

黃仁勳又要來了！搶先於COMPUTEX展前周日開講

相關新聞

鴻海200元在望？美系外資喊買、目標價調至201元

鴻海（2317）4月營收5,109億元，重返5,000億元大關，表現亮眼，美系外資最新報告預估鴻海今年AI營收占比將達1...

美國AI及半導體股收高 台股開盤上漲111點 台積電漲11元開797元

台股7日開盤指數為20,634.62點，上漲111.31點。台積電（2330）開盤價為797元，上漲11元。

台股盤中高檔震盪力守20500點 台積電、鴻海扮撐盤要角

美國就業市場降溫，聯準會（Fed）今年降息的預期心理增強，美股反彈激勵台股早盤開高，直逼20700點高點，隨後賣壓出籠翻...

台股站回20500點 法人看輝達財報將成強弱指標

台股7日在電子、金融族群的聯手領軍下，指數大漲192.99點或0.95%，終場收在20523.31點，重新站回20500...

台股將創歷史新高…美非農就業遠低市場預期？ 專家：去年類似況狀「反彈後大幅回測」

說真的，上周美非農就業數據跌破眼鏡的遠低於市場預期，可能直接把台股推到歷史新高...

美股樂觀…費城半導體指數領漲！ 女子：概念股題材ETF可多加關注

美股受上週五Fed會議影響，樂觀情緒持續，四大指數續漲：道瓊+0.46%、標普+1.03%、納斯達克指數+1.19%、費城半導體指數+2.21%；台積電ADR+0.90%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。