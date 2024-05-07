NVIDIA黃仁勳六月要來了 機器人風潮再起 這5檔飆漲停

輝達（NVIDIA）「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，帶領出機器人概念股一波的漲勢，黃仁勳預計在6月台北國際電腦展前訪台，市場關注是否再帶起另一波風潮，7日機器人股買盤升溫，所羅門衝上漲停101.5元領軍，永彰（4523）、和椿（6215）、穎漢（4562）、新漢（8234）跟進亮燈，廣明（6188）也大漲。

輝達（NVIDIA）美國時間3月18日舉行「GTC 2024」大會，黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，他表示，將建立擁有生成式AI人形機器人的硬軟體平台。

業界解讀，黃仁勳宣告輝達認為AI結合人形機器人的時代已經到來，預期將有機會引爆機器人產業新一波熱潮，台廠包括廣明、鴻準（2354）、凌華（6166）、樺漢（6414）、所羅門（2359）等都可望受惠；且在當時曾引爆一波機器人概念股的漲勢。

黃仁勳將在台北國際電腦展 COMPUTEX 2024前訪台，不過，今年不在電腦展進行主題演講，但根據輝達官網，6月2日晚間黃仁勳將在台大綜合體育館演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

輝達是AI領頭羊，黃仁勳去年在電腦展前來台，帶動AI股的上漲狂潮，今年AI仍是產業重要趨勢，市場高度關注黃仁勳再度訪台，相關AI概念股、機器人概念股是否受到進一步的激勵，再出現新一波的行情。

台股7日開高後震盪，盤中漲幅出現收，除了權王台積電（2330）撐盤之外，機器人概念股也吸引買盤進場，似有提早卡位的意味，主要由所羅門領軍，早盤以94.2元開高後急拉上漲停101.5元鎖死，排隊買盤超過1.4萬張。

所羅門飆上漲停，收復百元關卡價位，和樁、永彰、新漢、穎漢也跟進衝上漲停；另外，廣明旗下的達明機器人，以AI重新定義下個世代的協作機器人，7日在美國 Automate 全球首發新品，早盤股價以平盤88.7元開出，午盤後出現急拉，一度衝達96.8元，逼近漲停97.5元，盤中漲幅逾5%。