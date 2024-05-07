嘉義縣太保民宅火警 一家7口母親、5歲孩死亡、1孩失蹤

嘉義縣太保市民生路今天晚9點多發生住宅火警，火勢猛烈延燒、濃煙竄天，疑有一家七口在火場中，嘉義縣消防局出動消防車輛17輛、消防人員38人前往搶救，其中40歲女性、5歲男童失去呼吸心跳，一名40歲男子疑面部嗆傷送醫，還有一名幼童尚未尋獲。

嘉義縣消防局表示，今晚9點多太保市麻寮里附近發生1起平房火警，接獲報案稱現場有7人受困，立即派遣消防車輛17輛、消防人員38人前往搶救，現場已有4人自行脫困，其中40歲男子灼傷送醫救治，另3名兒童由警察帶回派出所急難收容。