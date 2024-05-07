台88轎車追撞小貨車 貨車車斗載冰箱噴飛對向

台88快速道路今天晚間發生車禍，轎車追撞小貨車，致小貨車車斗載運的2個冰箱噴飛到對向車道，波及順向行駛的另輛轎車，造成2人受傷，送醫後已無大礙，確實肇事原因由警方調查中。

今晚9時20分，43歲的苑姓男子駕駛自轎車，沿台88快速道路西往東方向行駛，經過台88快速道路6.7K處，追撞王姓男子（28歲）駕駛的自小貨車，小貨車車斗的2只冰箱掉落，噴飛到對向車道，王姓男子在小貨車內受輕傷。

冰箱噴飛後，44歲的張姓男子正駕駛順向路過，對突如其來的冰箱閃避不及，擦撞冰箱後，緊急煞車，幸沒遭冰箱直接擊中，但在車內也有擦傷。