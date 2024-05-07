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【重磅快評】特赦陳水扁的最大障礙，就在扁自己身上

聯合報／ 主筆室
政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁，但陳水扁迄今對其所犯罪刑仍一概不認，甚至說是政治迫害、司法不公。圖／聯合報系資料照片
政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁，但陳水扁迄今對其所犯罪刑仍一概不認，甚至說是政治迫害、司法不公。圖／聯合報系資料照片

520蔡英文賴清德政權交接之際，傳出民進黨高層研議特赦陳水扁。扁家貪腐案延宕多年，陳水扁早已「趴趴走」，不見其「刑事犯」身分。其實，以其他國家如鄰國南韓的例子來看，特赦卸任元首的犯罪案件並非不可行，但要不要特赦陳水扁，問題恐怕都還是出在陳水扁自己身上。

依據媒體報導，高層研議陳水扁目前有三個可能性方向：第一是蔡英文總統卸任前特赦，第二是賴清德就任後即行特赦，第三是三位前總統所涉案件一併處理。實際上，這三案算不上什麼「三個研議的可能方向」，而是確實就是「特赦扁的三種可能途徑」。

而這三個方案，各有利弊。對民進黨而言，蔡英文卸任前特赦，應是各案中衝擊最小的案子，至少可以避免賴清德一上任就面對「赦扁風暴」。但蔡英文長期以來對赦扁興趣缺缺，加上時間的緊迫性，技術上有其難度。

賴清德上任後就特赦也並非不可能，畢竟賴清德長期以來就是主張「赦扁」者，不過，這也意味賴清德必須在一上任就面對政治風暴。至於第三案，其實只能算是「嘴上特赦」，因為除了陳水扁，馬英九和蔡英文都沒有有罪定讞的司法案件，不存在「特赦」問題。

另外，關於扁特赦，還牽涉到司法技術問題。陳水扁仍有多案在審理中，因為陳水扁和扁嫂吳淑珍的「身體因素」，審理中的案子已然處於停審狀態。特赦既然是只針對定讞有罪案件，那些仍在審理中的案子如何處理，就成為棘手的問題。

不過嚴格說來，這些問題都並非完全不能解決，赦扁的本質是個政治問題，不是法律問題。處理此案，重中之重還是「人民觀感」問題。扁家貪腐，已是無法忽略的事實，身為總統卻貪腐，更是人民不能接受的事。這也是為何扁案多年後，民進黨每逢選舉，仍要承擔扁家貪腐指摘的原因。

所以整個「特赦」爭議的重中之重問題，是陳水扁及其家族若想要獲得特赦，就必須先改變人民觀感。最低限度，必須做的事情就是「道歉且認罪」。截至目前為止，陳水扁對其所犯罪刑仍一概不認，甚至主張是「政治迫害」、「司法不公」，民進黨內持類似論調者亦所在多有。

在此情況下，如果特赦陳水扁，那在本質上就不是「特赦」，而是「平反」。這對國人來說是無論如何都無法接受的。道歉、認錯未必能獲得特赦，但如果沒有道歉、認錯，陳水扁沒有任何獲得特赦的道理。

特赦 蔡英文 賴清德 陳水扁

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