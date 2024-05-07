香港尖沙咀珠寶店劫案 警方事前獲報埋伏捕人

香港尖沙咀鐘表珠寶店光天白日發生持械行劫案，情節仿若港產警匪片，警方事前獲情報，五名劫匪中四人疑持手槍及鐵鎚闖入店內，未能動作即被埋伏警察拘捕。

事發尖沙咀海防道「名人站鐘表珠寶」店，七日午間近十二時，五名男子來到店外，其中四名手持利刀、鐵鎚及手槍狀物體闖入店內，剛持鎚打爛兩個首飾櫃，警方即衝出制伏並拘捕該五名賊匪。由於賊匪掙扎，警方一度拔槍作警戒，其間僅一人臉部受傷送院。而店舖除兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。

這起案件交由警察西九龍總區重案組繼續跟進調查，西九龍總區刑事部警司賈錦琳講述案情時說，以「行劫」罪拘捕五名南亞裔男子，年齡介乎二十三至三十五歲，當中1人持香港身分證，兩人持臨時身份證明文件，另兩人沒有任何身分證明文件，疑為非法入境者。

消息稱，香港警方一早收到情報，有疑犯會到上址打劫，遂在附近埋伏，將五名賊人當場逮捕，其後封鎖現場調查，鐘表珠寶店門外遺下一把鐵鎚，並停泊了一輛疑似涉案私家車。事後警方證實疑犯分別持刀及鐵槌，並無持槍。下午大批重案組及刑事情報科行動支援組（Hit Team）探員在場調查。

毗鄰的服裝店女店員馮小姐說，當時見有蒙面人士到場，大叫「快跑、快跑」，她指因不知對方是賊或警員，受驚下返舖內，之後見涉事店舖大門半關，其間有行人經過時說，店內已有三人被警員制伏於地上。

六日香港尖沙咀也發生一起當街擄人案件，一名女子在街邊吸食電子煙時，被人抱起推入車中帶走，事件短片在網上瘋傳。

香港警方七日宣傳破案，說一名四十七歲女子六日中午在尖沙咀漢口道交界處被人挾持上車構成非法禁錮案件，警方已拘捕二男一女，調查相信其中一名男子與受害人有約十萬港元私人借貸糾紛，並指另一名被捕人早上曾到受害人居住場所，企圖用香燭燒木門，但被保安發現，事敗逃去。

香港警方是六日傍晚在馬鞍山恆安邨外的街道，發現涉事私家車，在車上尋回女事主，她沒有受傷，無須送院。警方指是以調查情報和分析閉路電視片段成功鎖定犯人，至於案中被捕人是否涉及黑社會背景，目前不便透露。