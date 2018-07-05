VAR終究不是照妖鏡 世足賽仍無法擺脫黑哨陰影

世界盃足球賽即將進入8強賽，比賽場上的瞬息萬變是令球迷如癡如醉之處，然而開打至今已出現不少令專家與球迷跌破眼鏡的結果，加上先前結束的英格蘭與哥倫比亞之戰，英格蘭好不容易藉由PK大戰才把哥倫比亞送回家，可是細看該場比賽內容，多次爭議性判決是令主裁判Mark Geiger賽後受到媒體質疑，也讓目前足球賽太容易受到人為操控議題，再次浮上檯面。

英格蘭與哥倫比亞之戰，多次爭議性判決是令主裁判Mark Geiger賽後受到媒體質疑。 路透

早在世足 賽開打之前，英國媒體BBC就曾發表一部足球裁判與迦納足協高層受賄的紀錄片。該片詳細的紀錄多達100多名裁判收賄絡，其中還有一位助理裁判，當時是被選入本屆俄羅斯世界盃的執法團隊。在該紀錄片裡，記者僅用600美金代價就可以收買裁判，甚至操控比賽結果。雖該位收錢的助理裁判之後辭退了本屆世界盃的執法工作，可是這凸顯出FIFA直到目前為止依舊無法遏止類似的情況發生，而這也許只是足球運動黑暗面的冰山一角而已。

2006年被揭發的義大利足球電話門事件，足以證明世上幾乎沒有一個足球聯賽能夠逃離假球陰影，就連當時擁有舉足輕重地位的義甲聯賽都不例外，且涉及的球團都是名門球隊與球團高層。該醜聞不僅重挫了義大利足球，也令不少效力於義甲的球星紛紛出走，雖該年義大利國家隊於當年世界盃奪魁，可仍舊無法挽回義甲在歐洲球壇的地位，使得西甲與英超趁勢竄起。

相較於義甲，在英超，裁判收賄機率比較低，只因裁的待遇比起其他聯盟較高，且監督系統較嚴格，因此直到目前為止並沒有爆出任何黑哨的疑雲。可是這並不代表英超的裁判能免疫於有心人士操控。而薪資過低，再加上足球運動所牽涉金錢利益十分龐大，是足球裁判收賄主要關鍵。在英超，主裁判一般年收入大約在7萬英鎊上下，差不多約10萬美金。然而本屆於世界盃執法的裁判，主裁判薪資是7萬美金，外加每場比賽3000美金的出場費，而助理裁判薪資為2.5萬美元。相較於場上每位擁有職業球員身份選手動輒天價的薪資，裁判似乎成為有心人士下手的最佳切入點。

FIFA應該在裁判的薪資上，作出一定的調整好以令裁判們拒絕有心人士金錢誘惑。 路透

這場每四年一次的體壇盛事所產生出經濟效益，是所有單項體育賽事中最強大且唯一能夠影響全球的。FIFA應該在裁判的薪資上，作出一定的調整好以令裁判們拒絕有心人士金錢誘惑，甚至設立一套更完整的制與系統來監督裁判表現與判決。

雖FIFA於本屆賽事裡採取了電視補助判決VAR ，試圖彌補裁判的不足，且讓裁判判決更加透明化，但是主裁判也可以運用電視補助判決來進行改判，甚至更進一步的改變比賽結果，這可能是出乎FIFA高層所預期的。

本屆賽事裡採取了電視補助判決VAR，試圖彌補裁判執法的不足。 路透

雖然本屆俄羅斯世足賽進行至今並沒有出現太過於誇張的誤判與裁判有失公平的判決，可是在世界盃熱潮之後，FIFA在未來所須解決的燃眉之急，就是設立一系列完整的裁判養成與監督系統，才能夠令這項最受全球歡迎的運動，成功推廣於世界各個角落。畢竟，目前的系統仍舊有許多有待加強的地方。