門將成決勝分水嶺 高盧雄雞連破南美勁旅創歷史

法國守門員洛里斯（左）表現優異。 美聯社 八強賽登場的第一場比賽，由冠軍熱門的法國迎戰南美強權烏拉圭。賽前後者主力前鋒卡瓦尼（Edison Cavani）確定因小腿受傷缺陣，讓他們出賽前便注定陷入弱勢。雖然先前四場比賽在運動戰中從未失球的天藍軍團整體防守仍做得十分出色，卻在定位球中率先失分，正全力反攻之際陣中表現一向穩定的主力門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）卻發生奶油手的要命失誤丟了第二球，讓烏拉圭氣勢重挫，成為雙方決定勝負的關鍵因素。本屆最具冠軍相的法國，繼16強戰擊敗在世界盃歷史上還沒贏過的阿根廷後，本役再度完勝世界盃前三次交手中也沒贏過的烏拉圭，接連突破兩隻風格截然不同的南美勁旅「魔咒」後，法國青年軍的心態勢必變得更為穩定與強大，距離金盃只剩下最後的兩哩路。

本場比賽法國依舊排出4231的最強陣，左中場因馬圖伊迪（Blaise Matuidi）累積兩張黃牌停賽而派出托利索（Corentin Tolisso）頂替先發；烏拉圭則使用斯圖亞尼（Christian Stuani）取代受傷的卡瓦尼，也維持442的陣型。開場雖然法國先掌握住控球權，卻在烏拉圭幾次反擊中後衛陷入一陣混亂，突顯慢熱與後防不穩定的缺失。本來踢法就十分兇悍的烏拉圭，往往讓對手的球員就算佔上風也會被脫一層皮。他們參考哥倫比亞對英格蘭的打法，在損失主力球星後堅定半場防守，並用大量的肢體碰觸與犯規把比賽的節奏切割得支離破碎，讓法國的豪華攻擊陣無法踢出對戰阿根廷的速度戰。尤其針對具有無敵瞬間加速力的姆巴佩（Kylian Mbappe）防守策略成功，數次提前攔截住給他的傳球，或者在他加速前就擒抱推拉樣樣來。

針對法國前場最具威脅性的幾位球員，烏拉圭也充分發揮己方「全隊都很會跑」的特色，保持有三個人往對方持球者高速壓迫的踢法破壞法國的傳球準確性，全場累積跑動里程數達103公里比起法國還多了4公里。另外，烏拉圭中後場球員雖無超級巨星，但大多是具豐富經驗的壯年／老將，十分懂得運用「老球皮」的小動作消耗法國反搶的精力，尤其隊長高汀（Diego Godin）引領的中軸線防守在強悍體力的支撐下宛如銅牆鐵壁，法國整場比賽未多嘗試邊路的進攻，集中在中路傳導，也導致比賽方式落入烏拉圭的如意算盤之中。但法國球員的整體水準與能力仍明顯在烏拉圭之上，前四場比賽始終未進入最佳狀態的格里茲曼（Antoine Griezmann）選在最恰當的時刻回歸，整場比賽開的定位球質量優異，速度角度兼具，在第40分鐘助攻中後衛瓦拉內（Raphael Varane）頭錘破門。擅長頭球的瓦拉內在這個PLAY中順利甩開對方後衛的盯防，終結了法烏兩隊世界盃交鋒連續278分鐘未能進球的歷史。

下半場烏拉圭維持前場壓迫，兩翼傳中的戰術嘗試反擊，但「西超搭檔」的瓦拉內與烏迪迪（Samuel Umtiti）雙中衛防空能力強大，未出現可趁之機。運動戰中更不斷見到第一後腰康德（N'Golo Kante）頻頻搶斷阻截。第60分鐘格里茲曼距離球門24碼的一腳遠射打得太正，看似並無威脅，烏拉圭守門員穆斯萊拉的脫手就此成為氣勢分水嶺。這個意外脫手也讓人聯想起小組賽中西班牙德赫亞（David de Gea）的重大失誤，本屆賽事的趨勢是出現離譜失誤與烏龍球的球隊都會遭到懲罰，也注定了這場比賽的結局。損失最佳搭檔卡瓦尼後，蘇亞雷斯（Luis Suarez）陷入孤立無援，無論待在禁區或者回到後場接球組織都破壞力大減，整場比賽沒有什麼存在感，與他巴塞隆納的隊友梅西（Lionel Messi）抱持一樣的孤獨感遭到淘汰。

整場比賽雖然依照雙方的賽前規劃進行，但守門員的臨場表現成為決定勝負的關鍵。在法國星光熠熠陣容中被認為是較弱一環的洛里斯（Hugo Lloris）本場比賽可謂揚眉吐氣，兩隊雖然有相同次數的11次射門，但洛里斯做出四次成功撲救，尤以第43分「神撲」卡薩雷斯（Martin Caceres）的頭球攻門最為精采。完全比下了0次撲救成功，更發生奶油手慘劇的穆斯萊拉。世界盃至今在運動戰、12碼、烏龍球、定位球各種方式都能完成進球的法國雖然無法複製歐洲國家盃的華麗進球秀，但以踢法務實、每場比賽分別有人挺身而出的方式贏球，更顯現了球隊的逐步成熟，全面與穩定性，或者才是一種低調的完美。