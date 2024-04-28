少子化x高齡化 藥局轉攻長者用品、輔具市場

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
隨人口老化，長者奶粉也成為藥局中的重要商品。記者蘇健忠／攝影
隨人口老化，長者奶粉也成為藥局中的重要商品。記者蘇健忠／攝影

台灣正同時面臨「幼少老多」的處境，去年的出生率排名世界倒數第一，龍年效應也有限，明年又進入超高齡化社會，雙重夾擊下，連帶影響社區藥局的產品結構，最明顯的就是將嬰幼兒的奶粉、尿布撤出或減少，改為老人的奶粉、尿布、輔具等，有藥局的營養素銷量，達到整體的3成左右。

藥師公會聯會副發言人、開業藥師王明媛表示，藥局服務對象年齡層非常廣泛，幾乎是從小到老，在過去生育率還沒有這麼低時，很多藥局都會販售嬰幼兒奶粉及尿布，但隨著人口老化，以她的藥局為例，在民國100年起，就決定做出營業結構改變，將嬰幼兒奶粉、尿布全部撤櫃，改賣長者的奶粉與紙尿褲，而這也是愈來愈多單點藥局的現況。

開業藥師易麗珍的藥局，同樣以高齡客群為主，販售產品如老人的營養素等，包含糖尿病、腎臟病、補充蛋白質等不同功能，約佔總銷量2至3成，假牙清潔錠、黏著劑等也賣得很多，且隨高齡人口變多，愈來愈多人買大包裝的，每個月約可賣出20至30盒；尿布則因為本身相當佔空間，客戶有需求才會進貨。

王明媛表示，之前還有賣嬰幼兒奶粉與尿布時，其中一個走道，幾乎有半個貨架都是，而現在藥局內販售的長者相關品項，除了奶粉、紙尿褲外，還有不同款式的拐杖、輪椅、便盆椅等輔具，還有假牙清潔錠、血壓計等產品。

以拐杖為例，就有單腳杖、三腳杖、四腳杖等不同類別，王明媛舉例，曾有長輩在上樓梯時腳突然無力而跌倒，「因為不知道什麼時候會突然沒力」。衛福部統計，在下肢功能衰弱程度上，女性比率高於男性，且隨年齡增長性別落差逐漸擴大，75歲以上族群中，面臨下肢功能衰弱的女性有53.11%，男性則為47.64％。

開業藥師李懿軒指出，單點藥局在10年前就開始轉向高齡產品販售，而戰後嬰兒潮世代承接很大一部分慢性病人口結構，會到藥局領慢性病處方箋用藥，以及生活日用品、保健品選購，有專業藥師推薦，能選到較為專業化、適合的產品。

「近年來這件事情已經不是單點藥局主流」，李懿軒指出，這樣的型態轉變，已經成為必備項目而不只是一個趨勢，在大型連鎖藥局、藥妝通路、醫材行也都投入這個市場；專業藥局則轉向提供更深度的照護為主，如和國健署合作血壓量測、長者量六力評估；健保署、食藥署藥師照顧計畫等，真正解決民眾用藥問題。

李懿軒說，社區藥局跟民眾建立關係後，對方如有需要專業介入產品，就會到藥局選購，例如隨著老化，有些長輩會出現吞嚥咀嚼困難，會在藥局選擇食物增稠劑或食物成型劑；進行癌症化療療程，導致黏膜組織受損者，會補充專門用的氨基酸做粘膜修復。

李懿軒指出，地理位置對於產品型態，還是會有影響，如雲林等高齡人口多的區域，藥局販售的老年照護相關產品就會比較多、出生率相對高的新竹，母嬰用品比例則較高。

但高齡市場的蓬勃發展，並不會特別增加年輕藥師到社區藥局就業的拉力，李懿軒認為，愈來愈多年輕人考量生活品質，會選擇重考醫學系，或者到外商公司工作，比較建議喜歡與人互動、建立信任感的藥師到社區藥局服務，從職涯角度來看會比較恰當。

藥師公會全聯會理事長黃金舜同樣認為，這是一個趨勢和走向，且不論單點或連鎖系統皆然，過去很多的收入，都仰賴小孩的奶粉等，但這樣的比重愈來愈少，反而是提供給高齡族群的用品或保健食品等，會逐漸增加，這是一個普遍現象。

慢性病人口增加，血壓計是不可或缺的重要用品。記者蘇健忠／攝影
慢性病人口增加，血壓計是不可或缺的重要用品。記者蘇健忠／攝影
如雲林等高齡人口多的區域，藥局販售的老年照護相關產品就會比較多。記者蘇健忠／攝影
如雲林等高齡人口多的區域，藥局販售的老年照護相關產品就會比較多。記者蘇健忠／攝影

老化 藥局

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