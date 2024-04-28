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MLB／119.2哩！大谷敲生涯最強一擊 菊池：快到看不見

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天打回1分打點。 美聯社
大谷翔平今天打回1分打點。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決，2局上敲出一支擊球初速119.2哩的安打，打破個人最快及大聯盟本季新高，菊池雄星苦笑說：「快到看不見了。」

道奇隊今天作客藍鳥隊，打線串連下以4：2贏球，大谷翔平在2局上面對菊池雄星的一顆98.2哩內角速球，照樣掃出安打，讓羅傑斯中心都響起「哇！」的一聲。

菊池雄星表示，兩人對決時當然會特別興奮，自己已經投出本季最快的球速，卻還是被大谷給逮中，「我已經揮臂揮得盡量快了，但球一投出去就飛到右外野，擊球速度快到我看不見。」菊池認為今年大谷專注指定打擊，數據會再提升，「還好我們不同聯盟。」

大谷翔平在2局上一、三壘有人時敲出的適時安打，帶有1分打點，擊球初速突破大聯盟及個人紀錄，也是道奇隊史自2015年以來新紀錄，這三項原紀錄是大谷在4天前敲出的118.7哩全壘打。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「那一球真的火燙，但對我來說，我更驚豔於他對於好球帶的掌控。」大谷從2好0壞後選掉2顆偏低壞球，「才讓他有機會等到球進入火藥區，然後奮力一擊。」

不過另外兩次日本對決，大谷翔平落下風，1局上敲出滾地球出局，4局上菊池雄星則是讓大谷揮棒落空三振，連球帽都甩掉，菊池雄星說：「能夠解決最好的打者，跟這樣的打者對決會讓我的水準提升，真的是很開心。」

大谷翔平今天4打數1安打，有1分打點，而道奇隊不只他表現好，先發9人都敲安，貝茲（Mookie Betts）更是3安猛打，加上葛拉斯諾（Tyler Glasnow）6局失1分、9K好投，拿下6連勝。

大谷翔平與學長菊池雄星對決。 路透通訊社
大谷翔平與學長菊池雄星對決。 路透通訊社

大谷翔平 菊池雄星 道奇

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