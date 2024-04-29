影／結束馬拉松式訪陸返台 傅崐萁：兩岸迎來春暖花開

國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，一行人分乘長榮航空BR-715班機以及華航 CI-518班機兩架航班，於昨天（28日）深夜自北京搭機返台。傅崐萁表示，在不斷溝通協調後，兩岸之間在觀光旅遊、農特產品及航點等有很多收穫；這只是個開始，未來會繼續努力。

傅崐萁受訪時指出，國民黨團17名立委經過馬拉松式的會談，以及不斷的溝通協調，兩岸終於迎來了春暖花開，在觀光旅遊以及農特產品、航點等有非常多的收穫。希望兩岸能夠儘速、全面的推動交流，還有觀光、農特產品、航點，以及所有兩岸同胞一起攜手迎接一個新時刻的到臨。

傅崐萁強調，過去8年的斷線，經由這次這麼短的時間內，能夠有豐碩成果，他對社會各界的期待深表感謝，「當然這只是一個開始，我們還會繼續努力」，畢竟兩岸的和平、破冰之旅，在這麼短的時間能夠順利開展，國民黨再次向各界表達有信心、也願意為所有人民來做，希望兩岸未來一起打破過去的寒冬，迎向新的春暖花開時刻。

媒體提問，台商希望「反滲透法」能有所改變。傅崐萁回應，29日早上在立法院的議場前，會舉行完整清楚的返國說明會。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率領16名黨籍立委一同赴陸，同行的立委有羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺。