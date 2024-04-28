擊劍／兒時奧運國手夢想成真 陳弈通打下巴黎門票

早在國三就許下參加巴黎奧運的目標，我國擊劍好手陳弈通真的完成夢想，他在2024年巴黎奧運擊劍亞洲區外卡賽一舉登頂，搶下寶貴的巴黎奧運資格，也成中華代表團在巴黎奧運的第11種參賽運動種類。

2024年巴黎奧運擊劍亞洲區外卡賽本周末在阿拉伯聯合大公國富吉拉登場，中華擊劍隊共派出5名選手爭奪奧運門票，男子鈍劍代表陳弈通以頭號種子身份直接進入淘汰賽，8強賽以15：1大勝科威特劍手、4強賽擊退烏茲別克劍手，最終戰再以15：4大勝新加坡對手，搶下巴黎奧運資格，讓中華擊劍隊暌違12年再登最高殿堂。

前一位踏上奧運的我國擊劍選手是2012年倫敦奧運的徐若庭，她女子個人銳劍止步32強，仍創中華擊劍隊奧運最佳成績；2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運會獲得國際混合團體銀牌的陳弈通，從青年奧運國手到成人奧運國手，有機會譜出隊史新猷。

陳弈通因父親工作關係，幼稚園時期全家移居澳洲，小學二年級回到台灣才接觸擊劍；他也因擊劍獲得全額獎學金，目前就讀美國薩凡納藝術學院美術系二年級。

陳弈通在擊劍界早早闖出名號，世青賽闖進16強、青年奧運奪牌，2018年更以15歲之齡成為雅加達亞運國手，也是當時就設下2024年參賽奧運目標、期待為台灣奪下奧運獎牌，如今先打下奧運資格，7月開幕的奧運盛會將朝頒獎台夢想前進。

在此之前中華代表團在田徑、游泳、體操、舉重、射擊、射箭、桌球、拳擊、輕艇和跆拳道都已取得奧運門票，擊劍成為第11種運動，之後包括羽球、網球等都將獲得奧運席位。