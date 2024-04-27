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一圖看懂台北最賺錢路線公車前10名 它去年吸3.5億、載客人次破千萬

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一圖看懂台北最賺錢路線公車前10名 它去年吸3.5億、載客人次破千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
有PTT網友整理2023年台北市公車營運數據，發現其中一個路線去年載客總人次破千萬，狂賺超過3億。聯合報系資料照
有PTT網友整理2023年台北市公車營運數據，發現其中一個路線去年載客總人次破千萬，狂賺超過3億。聯合報系資料照

大台北地區交通便利，不僅捷運方便快速，而且公車路線也很密集。近日有PTT網友整理2023年台北市公車營運數據，發現其中一個路線去年載客總人次破千萬，狂賺超過3億，吸引社群熱烈討論。

有PTT網友翻出台北市公共運輸處統計數據，整理2023年台北市多條公車路線的載客總人次、載客總收入等。單以載客人次來看，第一名是307路線，去年載客總人次約1511萬；第二名是262路線，載客總人次約930萬；第三名為265路線，載客總人次共計約923萬。這3條路線去年載最多人，307載客量更是傲視群雄，是唯一載客總人次破千萬的路線。

另外，台北載客總收入前5名的路線分別是，307路線（3.5億）、262路線（2.19億）、265路線（2.17億）、299路線（1.8億）、652路線（1.6億），以下此表更能清楚了解台北排行前10名的賺錢公車路線。

值得一提的是，觀看北市公車載客總人次整體數據，2020年創下4.2億人次紀錄，但受到新冠肺炎疫情衝擊，2021年、2022年載客總人次明顯降低，分別僅有3.1億人次、3.4億人次，而2023年載客總人次有3.9億，雖然有逐步回升現象，但和2020年數字仍有不小差距。

而2023年北市公車載客總收入有9.2兆，比2020年（8兆）、2021年（6.2兆）、2022年（7.2兆）提高不少，代表總營收已回溫到疫情爆發前，可能是受2023年運價上漲因素所致。

公共運輸 公車 捷運 新冠肺炎 社群

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