快訊

回不去了？楊丞琳被爆IG退追許瑋甯 網震驚揪出關鍵內幕

幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖左統測英語類專業科目（二）考題，右為「美國地質調查局」文章。圖／全教會提供
圖左統測英語類專業科目（二）考題，右為「美國地質調查局」文章。圖／全教會提供

113學年度四技二專統一入學測驗落幕，全教會指出，英語類專業科目（二）的考題疑涉抄襲美國地質調查局及外國測驗網站的文章，除了刪除少數較難字彙外，幾乎和原文一模一樣。對此，技專校院入學測驗中心表示，將進行研商，了解是否有涉及抄襲。

統測外語群英語類專業科目（二）昨日考測完畢，然經全教會檢視考題，赫然發現綜合測驗第一大題分別抄自2篇文章，幾乎未改幾字，除刪除少數較難字彙外，其餘部分跟原文一模一樣，連改寫都沒有。

全教會指出，文章的前1/3抄自「美國地質調查局」（United States Geological Survey）網站文章，而後2/3則抄自外國測驗網站 「ingilizce test」上的文章，且世新大學民國90年的二年制在職專班考題也曾出現過同樣文章。

全教會表示，該科考題僅有30題選擇題，然第一篇綜合測驗、佔總分1/10的題目竟抄自外國網站，且一字未改，顯見出題老師命題不用心，也傷害四技二專統一入學測驗的專業及可信賴度，嚴重影響考生的權益。籲請統一入學測驗中心嚴肅以待，深切檢討此一問題，並避免類似情況再度發生。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平對此表示，已經有接獲消息，過往也有發生類似事情，在考題中引用文章或是著作命題，之後會邀集命題小組及學者專家研商，了解是否有涉及抄襲。

四技二專統測今天進入第二天，上午8點30分開始，陸續由不同群類專業科目二、專業科目一以及共同科數學科登場，考生們在考前把握時間複習。記者余承翰／攝影
四技二專統測今天進入第二天，上午8點30分開始，陸續由不同群類專業科目二、專業科目一以及共同科數學科登場，考生們在考前把握時間複習。記者余承翰／攝影

抄襲 統測 考題

延伸閱讀

統測試題生活化 碳排、網路詐騙及黃色小鴨入列

統測落幕「這1項」違規事件居冠 5月16日寄發成績單

統測落幕！「工程與管理類」僅百餘人報考 教團籲檢討是否保留

抄外國網站？統測英語題遭疑幾乎「複製貼上」 測驗中心回應了

相關新聞

幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

113學年度四技二專統一入學測驗落幕，全教會指出，英語類專業科目（二）的考題疑涉抄襲美國地質調查局及外國測驗網站的文章，...

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

今天是113學年度四技二專統一入學測驗第2天，早上第2個考科為數學。各教師團體召集教師評論出題，本次考題貼近時事，地震、...

統測試題生活化 碳排、網路詐騙及黃色小鴨入列

四技二專統測今天下午考「專業科目（一）」，試題結合生活情境與時事，包括ESG、碳排、網路詐騙、黃色小鴨及電動車等，引導考...

統測落幕「這1項」違規事件居冠 5月16日寄發成績單

113學年度統一入學測驗結束，技專校院入學測驗中心表示，本次考試總共發生111件違規事件，其中有25件為未帶准考證。此外...

統測落幕！「工程與管理類」僅百餘人報考 教團籲檢討是否保留

昨日與今日是四技二專統一入學測驗，全國教師會、全國教師工會總聯合會指出，「工程與管理類」報考人數縮減，且考科未對準技高群...

抄外國網站？統測英語題遭疑幾乎「複製貼上」 測驗中心回應了

全教會今天對四技二專統測外語群英語類「專業科目（二）」試題提出疑義，質疑綜合測驗第1大題抄自外國網站且幾乎未改；測驗中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。