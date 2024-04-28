幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

113學年度四技二專統一入學測驗落幕，全教會指出，英語類專業科目（二）的考題疑涉抄襲美國地質調查局及外國測驗網站的文章，除了刪除少數較難字彙外，幾乎和原文一模一樣。對此，技專校院入學測驗中心表示，將進行研商，了解是否有涉及抄襲。

統測外語群英語類專業科目（二）昨日考測完畢，然經全教會檢視考題，赫然發現綜合測驗第一大題分別抄自2篇文章，幾乎未改幾字，除刪除少數較難字彙外，其餘部分跟原文一模一樣，連改寫都沒有。

全教會指出，文章的前1/3抄自「美國地質調查局」（United States Geological Survey）網站文章，而後2/3則抄自外國測驗網站 「ingilizce test」上的文章，且世新大學民國90年的二年制在職專班考題也曾出現過同樣文章。

全教會表示，該科考題僅有30題選擇題，然第一篇綜合測驗、佔總分1/10的題目竟抄自外國網站，且一字未改，顯見出題老師命題不用心，也傷害四技二專統一入學測驗的專業及可信賴度，嚴重影響考生的權益。籲請統一入學測驗中心嚴肅以待，深切檢討此一問題，並避免類似情況再度發生。