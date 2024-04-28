高齡社會時代 藥局傳遞衛教資訊也收「心靈垃圾」

台灣有超過1萬家藥局，在部分區域的密度也相當高，除了協助調劑處方藥，也會協助民眾處理自我保健需求，隨著老年人口比例漸增，社區藥局也提供用藥、保健食品諮詢服務，對於走進藥局聊天、「倒垃圾」的民眾，除了耐心給予回應外，也把握機會傳遞正確衛教資訊。

「社區藥局藥師耐心要很夠」，開業藥師易麗珍指出，這類族群以65歲以上民眾為多，有些時候收到訊息問「你下午在嗎？」，接著一來就是2小時，從問寬膠帶跟窄膠帶有什麼區別，到後來變成一大家子的瑣事，也有些就是來「倒垃圾」的，藥師往往要一邊做事、一邊照顧民眾的需求，有些「黃昏症候群」者，到了傍晚4、5時就會想要打電話來聊天。

除了來聊家長裡短的，還可能碰到一些「登徒子」，易麗珍說，有些來藥局的民眾，會問一些與醫藥資訊無關的問題，例如問女性同仁，「妳們都去哪裡玩」，像這種脫離藥師專業的問題，就會用比較堅定、直接的語氣告知，「現在在忙」來回應。

在網路資訊容易取得的現在，有些民眾會帶著網路偏方、左鄰右舍交流的資訊來「挑戰」，易麗珍強調，一定要很正確把衛教資訊告訴民眾，以「小林製藥紅麴產品」為例，很多民眾都是在網路上購買，但在實體藥局，藥師會依照客人實際的經濟與健康狀況，建議適合的品項。

易麗珍進一步指出，針對吃了容易嗜睡的藥，就會提醒民眾不要開車、騎腳踏車，平常也會指導如何看懂營養素標示，「要不斷做衛教，讓他們把醫學常識提升起來，比較不會被其他資訊牽著走」。

另外，最近地震頻繁發生，易麗珍觀察到，有些民眾出現心慌慌、煩躁、急躁等狀況，會把一些很簡單的問題就放大，例如藥袋標示，胃藥不得與抗凝血藥物併服，所以在吃了抗凝血劑後，想到自己早上吃了胃藥，就會非常緊張地跑來到藥局詢問，藥師會說明藥物相關作用，並告知以後記得分開吃就好。

藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛說，藥局除協助處理處方，也會協助民眾處理自我保健需求問題，如果有外傷，也會提供民眾自我照護衛教資訊，但換藥屬於醫療行為，不會由藥師協助進行。

台灣將在明年邁入超高齡化社會，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，隨著老年人口增加，慢性病患比例會增高，代表慢性病處方箋數量會增高，而藥局可近性很高，幾乎每個里都有，年紀大的長者不一定和子女同住，很多人是只有老伴，甚至獨居的，如有中西藥等用藥需求，或保健食品相關疑問，社區藥局的藥師，都可以就近提供更貼近民眾的用藥諮詢服務。