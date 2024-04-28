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把握好天氣！明高溫恐飆破36度 這日起變天「雷陣雨連炸3天」

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把握好天氣！明高溫恐飆破36度 這日起變天「雷陣雨連炸3天」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面離開，各地天氣大多為多雲到晴，白天普遍高溫約31至34度，南高屏、台東等局部地區高溫可達36度以上。記者侯永全／攝影
中央氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面離開，各地天氣大多為多雲到晴，白天普遍高溫約31至34度，南高屏、台東等局部地區高溫可達36度以上。記者侯永全／攝影

中央氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面離開，各地天氣大多為多雲到晴，周二另一波鋒面接近，預估周三、周四鋒面通過加上東北季風增強，提醒西半部地區須注意短延時強降雨，且有局部較大雨勢發生，周五天氣才回穩。

張承傳說，明天鋒面離開，各地大致多雲到晴，屬於穩定偏熱的天氣型態，中部以北、宜蘭花蓮地區及其他山區，須注意午後局部雷陣雨，金馬有局部陣雨。

周二（30日）因有另1波鋒面接近，水氣增加、降雨範圍擴大，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨或雷雨，午後山區易有局部陣雨，金馬有陣雨雷雨。

張承傳指出，周三、四（5月1日、2日）因鋒面通過及東北季風增強，各地易有雷陣雨，尤其西半部地區雨勢較大，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，提醒雷雨影響期間，會伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風，西半部地區須留意短延時強陣雨，以及局部較大雨勢。

周五（3日）東北季風減弱，環境轉為偏東風，周五至周日（3至5日）天氣回穩，東半部及金馬澎偶見陽光偶有陣雨，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日偏南風，水氣稍增，午後發生陣雨機率較高，東部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

張傳承指出，這波鋒面屬於移動性鋒面，加上沒有西南季風，因此不符合梅雨的定義，目前觀察未來1周天氣仍未有明顯的梅雨訊號。

溫度部分，張傳承說，明天各地氣溫回升，白天普遍高溫約31至34度，南高屏、台東等局部地區高溫可達36度以上，南部及台東地區明後天須留意焚風發生機會。周三、四因降雨關係，北台灣高溫會略下降，但周五又會回穩；另提醒馬祖地區，明後天有霧或低雲影響能見度。

強降雨 東北季風 鋒面 雷雨

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