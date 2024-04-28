夏天超清爽！她大推全聯1香皂「老公從頭洗到腳」 頭皮屑全掰

一名女網友近日推薦全聯一款香皂，指出老公原本用洗髮精會有頭皮屑，自從使用它之後，不但問題解決了，皮膚也變得滋潤保濕，身上的香味也令人舒適。貼文曝光後，引起底下留言熱議。

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文指出，家裡使用全聯的「親親香皂」已經好幾個月了，真的相當好用，老公原本是天氣變熱、頭皮就會敏感的類型，之前用洗髮精容易有頭皮屑，但自從換成這款肥皂後，洗完皮膚滋潤保濕，頭皮、身體也很舒服，目前都用一塊肥皂洗全身。原PO補充，這款肥皂沒有很可怕的香味、聞起來令人舒適，「沒想到這麼優秀！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我有段時間都是用水晶皂洗頭」、「感覺好厲害」、「買一盒、兩個只要136元，真的不錯」、「這也是南僑集團的」、「親親肥皂有個味道，我不行」。

還有網友分享，「其實覺得美琪香皂也很不錯」、「無患子的也不錯，價格更實惠，可以試試看，我都用那洗澡」、「滴露抗菌香皂也很好用！洗完不會乾，我都拿來洗臉」。

另外過去還有網友分享，親親香皂是他目前用過「最好沖掉的香皂」，味道很像老一輩洗衣服的南僑水晶肥皂，不是很好聞，雖然洗得很乾淨，但洗好皮膚會偏乾，比較適合夏天用，爆汗後洗會相當清爽。